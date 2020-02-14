الشناوي يُمهد طريق الانتصار الـ15.. الأهلي يضرب المصري بثلاثية

تصديات حاسمة قام بها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقتما كان يتلقى الفريق هجمات متتالية من المصري لتكون هي سببا رئيسيا في تمهيد طريق الانتصار.

وفاز الأهلي على المصري اليوم الجمعة بثلاثية دون رد في ملعب المكس في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة من الدوري.

سجل أهداف المباراة علي معلول من ركلة جزاء وجونيور أجايي ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الدقائق 9 و84 والدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 45 نقطة ليحلق بهم في صدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه.

ولكن خاض الأهلي مباراتين أقل من المقاولون العرب.

فيما يبتعد الأهلي عن الزمالك بـ14 نقطة وكل منهما خاض 15 لقاء.

وتجمد رصيد المصري عند 20 نقطة يحتل بهم المركز العاشر بعدما خاض 16 مباراة.

وأصبح ذلك الانتصار هو الـ15 على التوالي لكتيبة المدرب ريني فايلر في الدوري، ولا يفصله عن معادلة الرقم القياسي الذي حققه الجيل الذهبي للأهلي مع مدربه التاريخي مانويل جوزيه في موسم 2004-2005 سوى انتصارين جديدين فقط.

ورسخ الأهلي عقدته لمدرب المصري إيهاب جلال إذ أن هذه هي المرة العاشرة التي يلتقي فيها معه ولم يفز الأخير سوى مرة وحيدة وتعادل في مثلها وخسر في ثماني لقاءات مع كل الفرق التي دربها.

هدف وحيد

بدأت المباراة بهجوم من قبل الأهلي ومرر جونيور أجايي بينية إلى وليد سليمان داخل منطقة الجزاء الذي سدد بيسراه لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل لتضيع فرصة هدف مبكر جدا على الفريق الأحمر.

ورد المصري بتسديدة لمحمود وادي الذي قابل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لكن الأخير تصدى له.

وعاد الأهلي بهجوم سريع وأرسل معلول عرضية قابلها حسين الشحات بتسديدة اصطدمت بجسد مدافع المصري وذهبت إلى ركنية.

وفي الدقيقة التاسعة حصل الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد ياسر لمعلول.

وسدد اللاعب التونسي الكرة في الزاوية اليمنى ليعلن عن الهدف الأول للأهلي في اللقاء.

وفي الدقيقة 22 حصل المصري على ركلة حرة سددها أحمد ياسر بتسديدة مباشرة لكن مرت كرته أعلى مرمى الأهلي.

وعقب ثلاث دقائق سجل أجايي هدفا ثانيا للأهلي لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل على اللاعب النيجيري.

وعاد المصري وهدد الأهلي مجددا بعدما أرسل أحمد ياسر عرضية من ركلة ركنية مباشرة على مرمى الفريق الأحمر لكن الشناوي تألق وزاد عن مرماه.

وفي الدقيقة 35 شن المصري هجوم سريع وسدد كريم العراقي كرة قوية تصدى لها الشناوي مجددا.

ومع الثواني الأخيرة من الشوط الأول حصل الأهلي على خطأ من الناحية اليمنى وأرسل معلول تمريرة زاحفة لتخدع الجميع وسددها أجايي ومرت الكرة من الحارس أحمد عبد الفتاح لكن محمود وادي أبعد الكرة من على خط المرمى.

أما مع المصري ومنذ فوزه على الأهلي في عام 2016، التقى الفريقان في كل البطولات تسع مرات فاز الأهلي في ثماني لقاءات وتعادل مع منافسه مرة واحدة فقط.

الشناوي يؤمن الانتصار.. وكهربا يصنع الفارق

مع بداية الشوط الثاني مرر حسين الشحات بينية إلى مروان محسن ولكن تسديدته جاءت ضعيفة.

وكاد مفتاح طقطق يدرك التعادل للمصري لكن دفاع الأهلي شتت الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 62 تصدى رامي ربيعة لتسديدة قوية من فريد شوقي وذهبت الكرة إلى خارج الملعب.

وطالب مروان محسن باحتساب ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 69 لكن الحكم قرر استمرار اللعب.

وفي الدقيقة 72 وصلت الكرة لمحمود وادي داخل منطقة الجزاء الذي سدد بقوة لكن تصدى له الشناوي، وارتدت الكرة للاعب المصري مجددا ولكن تسديدته تصدى لها الشناوي مرة أخرى قبل أن يشتت الدفاع الكرة.

وسدد كهربا كرة قوية بيسراه من على حدود منطقة الجزاء لكن أحمد عبد الفتاح تصدى له بثبات.

وفي الدقيقة 84 راوغ كهربا لاعبين من المصري ومرر بينية إلى أجايي الذي راوغ مدافع الفريق البورسعيدي وسدد كرة زاحفة بيمناه لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثاني للأهلي.

استمر ضغط الأهلي بعد الهدف الثاني وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع مرر أجايي بينية إلى كهربا الذي سدد مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للمارد الأحمر.

لم يحدث جديد في الدقائق القليلة المتبقية ليفوز الأهلي بثلاثية دون رد.