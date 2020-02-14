مؤتمر إيهاب جلال: النتيجة عكس سير اللقاء.. واتمنى تطبيق الـ VAR

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 23:05

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - المصري - بيراميدز

يعتقد إيهاب جلال المدير الفني لـ لمصري البورسعيدي، أن خسارة فريقه اليوم أمام الأهلي جاءت على عكس سير اللقاء تماما.

وفاز الأهلي على المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري (طالع التفاصيل).

إيهاب جلال قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"النتيجة عكس سير اللقاء، كنا الأفضل في المباراة".

أخبار متعلقة
الشناوي يُمهد طريق الانتصار الـ15.. الأهلي يضرب المصري بثلاثية كارتيرون: سيطرنا على عرضيات الترجي.. ومصر كلها سعيدة نهضة بركان لـ المصري: موافقون على لعب مواجهتي الكونفدرالية في المغرب بشرط قائمة الأهلي – غياب إكرامي وعاشور أمام المصري

وتابع :"التغييرات لم تساعد فريقي خلال اللقاء، وأشكر اللاعبين على ما قدموه رغم الخسارة".

وأتم :"من الممكن أن تحل تقنية الفيديو مشاكل التحكيم، ونتمنى تطبيقها".

سجل أهداف المباراة علي معلول من ركلة جزاء وجونيور أجايي ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الدقائق 9 و84 والدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 45 نقطة ليحلق بهم في صدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه.

ولكن خاض الأهلي مباراتين أقل من المقاولون العرب.

فيما يبتعد الأهلي عن الزمالك بـ14 نقطة وكل منهما خاض 15 لقاء.

وتجمد رصيد المصري عند 20 نقطة يحتل بهم المركز العاشر بعدما خاض 16 مباراة.

طالع أيضا

أجمل هدية عيد حب لجماهير الزمالك

مؤتمر فايلر: فزنا بثلاثية لكنني لست راضيا عن الأداء

مرتضى: لن ألعب لقاء الأهلي

تقرير: مانشستر سيتي مهدد بخصم نقاط في الدوري الإنجليزي

قارة إفريقيا تبتسم لـ الزمالك

في الدوري إيهاب جلال المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
فالنسيا وأتليتكو يعمّقان جراحهما بتعادل مثير من 4 أهداف 2 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: الكرة المصرية لن تتقدم أبدا لغياب العدل.. هل يحتاج الأهلي للحكام؟ 24 دقيقة | الدوري المصري
دورتموند يؤكد عقدة يوم الجمعة ويكتسح فرانكفورت 26 دقيقة | أوروبا
مؤتمر إيهاب جلال: النتيجة عكس سير اللقاء.. واتمنى تطبيق الـ VAR 59 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فايلر: فزنا بثلاثية لكنني لست راضيا عن الأداء.. وبادجي يحتاج الوقت للتأقلم ساعة | الدوري المصري
مرتضى: لن ألعب لقاء الأهلي.. وحكام مميزون + VAR = كل البطولات لـ الزمالك ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه
قد ينال إعجابك