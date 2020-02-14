مؤتمر سولشاير: لم أقل مطلقا أن إيجالو جاهزا للمشاركة أمام تشيلسي

رفض أولي جونار سولشاير تحديد إمكانية مشاركة مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو أمام تشيلسي يوم الإثنين المقبل في مباراة الجولة الـ 26 بالدوري الإنجليزي.

منع مانشستر يونايتد لاعبه الجديد أوديون إيجالو من دخول مركز تدريباته بسبب مخاوف وتحذيرات التعامل مع الوافدين من الصين لانتشار فيروس كورونا (طالع التفاصيل).

سولشاير قال في المؤتمر الصحفي "لم أقل مطلقا أنه جاهزا للمشاركة في مباراة يوم الإثنين".

وتابع "سوف يتواجد معنا وسوف يسافر، لكنه كان بعيدا لمدة أسبوعين كتطبيق احترازي تم منعه".

وواصل "سوف يسافر معنا وسنرى إمكانية مشاركته من عدمها، عليه أن يعتاد على زملائه وينسجم في أسرع وقت ممكن".

إيجالو صاحب الـ 30 عاما انضم إلى يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء في نهاية المدة.

وينتهي عقد إيجالو مع فريقه الصيني في ديسمبر 2021.

مهاجم منتخب نيجيريا كانت له تجرب سابقة في إنجلترا مع فريق واتفورد، وخاض بقميصه 100 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 40 هدفا وصنع 11 آخرين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة مقابل 41 نقطة لتشيلسي الرابع.

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