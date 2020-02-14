مؤتمر سولشاير: لم أقل مطلقا أن إيجالو جاهزا للمشاركة أمام تشيلسي

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 22:49

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

رفض أولي جونار سولشاير تحديد إمكانية مشاركة مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو أمام تشيلسي يوم الإثنين المقبل في مباراة الجولة الـ 26 بالدوري الإنجليزي.

منع مانشستر يونايتد لاعبه الجديد أوديون إيجالو من دخول مركز تدريباته بسبب مخاوف وتحذيرات التعامل مع الوافدين من الصين لانتشار فيروس كورونا (طالع التفاصيل).

سولشاير قال في المؤتمر الصحفي "لم أقل مطلقا أنه جاهزا للمشاركة في مباراة يوم الإثنين".

أخبار متعلقة
ميرور: يونايتد يمنع إيجالو من دخول مركز تدريباته بسبب المخاوف من كورونا إيجالو: النيجيريون خرجوا للشوارع للاحتفال بانضمامي لمانشستر يونايتد بسبب مخاوف كورونا.. إيجالو لن يسافر مع يونايتد إلى إسبانيا حارس يونايتد السابق: إيجالو يمكن أن يصبح كانتونا الجديد

وتابع "سوف يتواجد معنا وسوف يسافر، لكنه كان بعيدا لمدة أسبوعين كتطبيق احترازي تم منعه".

وواصل "سوف يسافر معنا وسنرى إمكانية مشاركته من عدمها، عليه أن يعتاد على زملائه وينسجم في أسرع وقت ممكن".

إيجالو صاحب الـ 30 عاما انضم إلى يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء في نهاية المدة.

وينتهي عقد إيجالو مع فريقه الصيني في ديسمبر 2021.

مهاجم منتخب نيجيريا كانت له تجرب سابقة في إنجلترا مع فريق واتفورد، وخاض بقميصه 100 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 40 هدفا وصنع 11 آخرين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة مقابل 41 نقطة لتشيلسي الرابع.

طالع أيضا

أجمل هدية عيد حب لجماهير الزمالك

بطل الليلة يتحدث

قرار صادم لـ مانشستر سيتي

قارة إفريقيا تبتسم لـ الزمالك

مانشستر يونايتد في إنجلترا إيجالو سولشاير مؤتمر سولشاير
نرشح لكم
أخر الأخبار
توخيل: نيمار جاهز لمواجهة دورتموند.. متأكد أنه سيساعدنا 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات السبت 15-2-2020 والقنوات الناقلة.. كأس مصر وعودة ليفربول 6 ساعة | أوروبا
إسماعيل يوسف لـ في الجول: بعثة الزمالك ستعود إلى مصر من قطر على مرتين 7 ساعة | إفريقيا
الذئاب تهادن الثعالب.. تقنية الفيديو تحكم بالتعادل على ولفرهامبتون وليستر 7 ساعة | أوروبا
عكاظ السعودية: إقالة جروس من تدريب أهلي جدة 7 ساعة | السعودية
فالنسيا وأتليتكو يعمّقان جراحهما بتعادل مثير من 4 أهداف 7 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه
قد ينال إعجابك