كارتيرون: سيطرنا على عرضيات الترجي.. ومصر كلها سعيدة

أبدى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سعادته العارمة بالتتويج بكأس السوبر الإفريقي.

الزمالك قهر الترجي وظفر بكأس السوبر بالفوز عليه 3-1 في العاصمة القطرية الدوحة.

وصرّح كارتيرون بعد المباراة: "نشعر بفخر شديد، فليس من السهل أن تفوز على بطل دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين، نعرف الترجي جيدا، إنه فريق قوي للغاية، لكننا قدمنا مباراة استثنائية، وكنا نستطيع تسجيل أهداف أخرى في الشوط الأول".

وأضاف عبر beIN Sports: "ربما أربكنا هدف التعادل، لكننا كنا هادئين وواثقين في أنفسنا، واللاعبون عملوا بجهد كبير ويستحقون الفوز".

وأكمل: "أعرف أن مصر كلها ستكون سعيدة وستحتفل الليلة".

وواصل: "عملنا بشكل كبير على الجانب التكتيكي لأن الترجي فريق مميز للغاية".

وشدد: "اللاعبون كانوا ممتازين ولم نترك مساحات للخصم، سيطرنا على كراتهم العرضية، وكنا ممتازين في المرتدات، كنا نستطيع تسجيل أهداف أخرى".

وأتم: "أنا سعيد بروح الفريق وبالنتيجة وبالفوز، دعونا نحتفل".























































































ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي

بينما هدف الترجي الوحيد جاء عن طريق عبد الرؤوف بن غيث من علامة الجزاء.

لقب السوبر الإفريقي هو الرابع في تاريخ الزمالك، ويا له من لقب في عيد الحب.

الزمالك قدم أجمل هدية عيد حب لجماهيره. هدية لا يوجد أجمل منها لجماهير الفارس الأبيض.

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