ميرور: يونايتد يمنع إيجالو من دخول مركز تدريباته بسبب المخاوف من كورونا

منع مانشستر يونايتد لاعبه الجديد أوديون إيجالو من دخول مركز تدريباته بسبب مخاوف وتحذيرات التعامل مع الوافدين من الصين لانتشار فيروس كورونا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

أوديون إيجالو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال التقرير إن اللاعب المعار من نادي شانجهاي شينوا الصيني يتدرب بعيدا عن مركز تدريبات يونايتد Aon في قرية كارينجتون بمدينة مانشستر، لأنه ضمن الملاحظة الخاصة بالوافدين من الصين والتي تستمر لـ14 يوما.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد قد اتخذ كافة الاحتياطات الممكنة رغم أن إيجالو لم يصل إلى المملكة المتحدة قادما من مدينة ووهان التي انتشر بها الفيروس.

وسيستمر النيجيري في العمل مع واين ريتشاردسون أحد مدربي اللياقة البدنية في مركز بريطانيا العظمى للتايكوندو حتى يوم الجمعة حينما ينضم إلى باقي زملائه في الفريق لأول مرة.

وتسبب فيروس كورونا حاليا في أكثر من 1100 حالة وفاة بجانب وجود العديد من القيود تجاه الوافدين من الصين في كل الدول خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية وإعلانها أن الفيروس يشكل "تهديدا خطيرا على العالم".

وكانت هناك عدد من المخاوف تجاه الوافدين من الصين إلى المملكة المتحدة ووضع قيود حول دخولهم وخروجهم من البلاد، ما دفع مانشستر يونايتد بألا يخاطر بسفر لاعبه معه إلى معسكر الفريق في مدينة ماربيا بإسبانيا خلال فترة العطلة الشتوية.

وصرح سولشاير في هذا الصدد قائلا: "أوديون سيبقى في مدينة مانشستر، لأنه أتى من الصين في آخر 14 يوما، والأخبار حول الفيروس تعني أننا لن نكون واثقين إن كان سيسمح له بالعودة مرة أخرى إلى إنجلترا إذا ما خرج منها، لذا سيستمر في العمل مع مدرب شخصي ببرنامج فردي وعائلته ستستقر في بريطانيا كذلك".

إيجالو صاحب الـ 30 عاما انضم إلى يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء في نهاية المدة.

وينتهي عقد إيجالو مع فريقه الصيني في ديسمبر 2021.

مهاجم منتخب نيجيريا كانت له تجرب سابقة في إنجلترا مع فريق واتفورد، وخاض بقميصه 100 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 40 هدفا وصنع 11 آخرين.

اقرأ أيضا:

المصري: لن نخوض مواجهة الأهلي إلا بشرط

تاريخ الزمالك في السوبر الإفريقي

عبد الحليم يسترجع السوبر الإفريقي 2003

نابولي يقهر إنتر في قلب ميلانو

كوكا يواصل التألق في اليونان