أبو ظبي الرياضية تخصص قناة خاصة لتغطية قمة الأهلي والزمالك

أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية تخصيص قناة خاصة لتغطية قمة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري.

وأصدرت قنوات أبو ظبي بيانا، كشفت فيه عن تخصيص قناة من قنواتها لتغطية القمة المصرية، تحت اسم "كلاسيكو العرب".

وتنطلق القناة غد السبت، وتستمر حتى نهاية اللقاء يوم 20 فبراير الجاري.

وستخصص القناة مواد إعلامية خاصة باللقاء على مدار اليوم، بين أفلام وثائقية وتقارير عن الفريقين، وعن تاريخ القمة.

الأهلي يلتقي الزمالك في لقاء كأس السوبر المصري لموسم 2019/2020 يوم 20 فبراير الجاري. لقاء سيقام في الإمارات للمرة الثالثة تاريخيا.

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