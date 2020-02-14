المغرب تشهد أول تطبيق لتقنية حكم الفيديو في الدوريات المحلية الإفريقية

تشهد مباراة اتحاد طنجة ضد الفتح الرباطي في الدوري المغربي يوم الجمعة تطبيق تقنية حكم الفيديو للمرة الأولى في الدوريات المحلية الإفريقية، في افتتاح مباريات الدور الثاني للدوري المغربي.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد بدأ منذ عدة أشهر في اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المحلي.

وستكون شركة "ميديا برو" هي المسؤولة عن تنفيذ التقنية وذلك بعد الانتهاء من تدريب الحكام على التقنية وحصول الحكام على الرخصة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتجهيز الملاعب لاستقبالها.

وقال جمال الكعشواي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم: "تكلفة التقنية للمباراة الواحدة تقدر بـ5 آلاف دولار يتحملها الاتحاد".

ويقود مباراة اتحاد طنجة والفتح الرباطي تحكيميا رضوان جيد، فيما سيكون مطفي كشاف حكما لتقنية الفيديو ويعاونه عصام الستار.

وتقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، فيما ستلعب مباراة أخرى لحساب نفس الجولة بين مولودية وجده وسريع وادي زم في الثامنة مساء وتشهد أيضا تطبيق التقنية.

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