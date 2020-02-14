قائمة برشلونة – ظهور أول لمهاجم ألبانيا أمام خيتافي

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 17:45

كتب : FilGoal

راي ماناي - برشلونة

وجّه كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، الدعوة للألباني راي ماناي لدخول قائمة الفريق التي تواجه خيتافي.

برشلونة يستقبل خيتافي على ملعب كامب نو في الجولة 24 من الدوري الإسباني غدا السبت.

وشهدت القائمة استدعاء المهاجم الألباني ماناي من الفريق الرديف، بعد أن انضم إلى برشلونة في يناير الماضي.

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كما يظهر الشابان رونالد أراوخو، وأنسو فاتي، فيما يغيب الفرنسي كليمنت لونجليه للإيقاف.

وعاد حارس المرمى البرازيلي نيتو بعد أن غاب للإصابة في الفترة الماضية.

ويمتلك برشلونة 49 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتل خيتافي المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو

الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – أرتورو فيدال – فرينكي دي يونج – سيرجي روبيرتو

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – راي ماناي

اختر التشكيل المثالي لبرشلونة في مواجهة خيتافي

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