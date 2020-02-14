تشكيل المصري - عودة محمود وادي للهجوم و3 تغييرات أمام الأهلي

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 19:24

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أحمد ياسر في وادي دجلة

عاد محمود وادي لقيادة هجوم المصري أمام الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من الدوري المصري.

المهاجم الفلسطيني غاب عن مباراة وادي دجلة الماضية التي انتهت بفوز المصري بثلاثية دون مقابل.

كما يحرس أحمد عبد الفتاح مرمى المصري بسبب إصابة أحمد مسعود في المباراة الماضية.

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وأجرى إيهاب جلال 3 تغييرات في تشكيل المصري إذ يتواجد إسلام عطية ومحمود وادي وأحمد عبد الفتاح بدلا من بهاء مجدي وأوستن أموتو وأحمد مسعود على التوالي.

وجاء تشكيل أصحاب الأرض كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح

الدفاع: إسلام أبو سليمة - إسلام عطية - سعيدو سيمبوريه - كريم العراقي

الوسط: عمر كمال - فريد شوقي - حسن علي - مفتاح طقطق

الهجوم: أحمد ياسر - محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد شحاته - حسين رجب - محمد جابر - خالد مصطفى - إيزي إيميكا - أوستين أموتو - شيخ موكورو.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة إثر خوضه لـ14 مباراة.

أما المصري فيأتي في المركز العاشر بـ20 نقطة إثر خوضه لـ15 مباراة.

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