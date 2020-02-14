تشكيل الأهلي – مروان يقود الهجوم وعودة فتحي.. واستبعاد أفشة

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 19:16

كتب : هاني العوضي أحمد الخولي

الصور من الموقع الرسمي للأهلي

أعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه الذي يستعد للقاء المصري اليوم الجمعة في المباراة التي تجمع بينهما في ملعب المكس.

ويستضيف الأهلي نظيره المصري في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة من الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

أخبار متعلقة
بداية ولا أروع يا فرسان.. أوباما يهز الترجي بأسرع أهداف الزمالك في السوبر لنمنح كافاني الثناء الذي يستحقه في عيد ميلاده المغرب تشهد أول تطبيق لتقنية حكم الفيديو في الدوريات المحلية الإفريقية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: رامي ربيعة- أيمن أشرف- علي معلول- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: أليو ديانج- عمرو السولية

في الوسط الهجومي: جونيور أجايي- وليد سليمان- حسين الشحات

في الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود متولي وياسر إبراهيم وعلي لطفي وأليو بادجي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وجيرالدو ومحمد هاني.

واستبعد فايلر من القائمة كل من أحمد الشيخ ومحمد مجدي "أفشة" ومصطفى شوبير.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة إثر خوضه لـ14 مباراة.

أما المصري فيأتي في المركز العاشر بـ20 نقطة إثر خوضه لـ15 مباراة.

طالع أيضا:

كلوب: لم يتواصل معنا أحد من أجل مشاركة صلاح في الأولمبياد

قائمة برشلونة – ظهور أول لمهاجم ألبانيا أمام خيتافي

أبو ظبي الرياضية تخصص قناة خاصة لتغطية قمة الأهلي والزمالك

المغرب تشهد أول تطبيق لتقنية حكم الفيديو في الدوريات المحلية الإفريقية

لنمنح كافاني الثناء الذي يستحقه في عيد ميلاده

الأهلي المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل المصري - عودة محمود وادي للهجوم و3 تغييرات أمام الأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
تقنية الفيديو تتعادل للترجي.. وبنشرقي يعيد الزمالك للمقدمة سريعا 6 دقيقة | إفريقيا
تشكيل الأهلي – مروان يقود الهجوم وعودة فتحي.. واستبعاد أفشة 14 دقيقة | الدوري المصري
بيليه بعد تصريحات نجله: لست خائفا وأثق فيما أقوم به 46 دقيقة | أوروبا
بداية ولا أروع يا فرسان.. أوباما يهز الترجي بأسرع أهداف الزمالك في السوبر ساعة | إفريقيا
إصابة جديدة لـ ستيفانو سينسي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه
قد ينال إعجابك