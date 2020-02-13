هالاند يسخر من مزاعم رفض يونايتد لمطالبه من أجل الانتقال إليهم

سخر إيرلانج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند من المزاعم المثارة مؤخرا حول رفض مانشستر يونايتد لمطالبه المادية ما جعل الصفقة لا تتم وينتقل للفريق الألماني في النهاية من ريد بول سالزبورج في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

إيرلينج هولاند النادي : بوروسيا دورتموند مانشستر يونايتد

وتحدث هالاند لموقع "فيا سبورت" قائلا: "أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد كان هاما جدا لمسيرتي ولما وصلت له اليوم، لكنني رأيت أن الانضمام لدورتموند أفضل خيار لي حاليا".

وشدد "هذا ما شعرت به لذلك انتقلت إلى دورتموند".

وبسؤاله عن مزاعم رفض يونايتد لمطالبه المادية قال: "عليكم بسؤال من يكتب تلك الأمور، يجب أن يشرحوا ذلك لي حينما يلتقون بي، لكنني الآن أركز على مسيرتي".

وأكمل اللاعب النرويجي "هذه الأنباء كوميدية لأن الأشخاص القريبين مني يعرفون إنني لست ذلك النوع من الأشخاص".

وعن وكيل أعماله مينو رايولا علق هالاند "هو الأفضل في العالم في عمله الأمر بسيط جدا، هو يتعرض لكثير من الأمور السلبية لأنه يقوم بعمل جيد لوكلائه، لقد ساعدني كثيرا ومن الجيد وجوده بجواري".

ومنذ انتقال هالاند إلى دورتموند سجل ثمانية أهداف وصنع هدفا في أربع مباريات شارك فيهم مع الفريق.

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