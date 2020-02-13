مدرب إنجلترا السابق: فان دايك الوحيد من ليفربول الذي يستطيع التواجد في جيل يونايتد التاريخي
الخميس، 13 فبراير 2020 - 21:20
كتب : FilGoal
قال ستيف مكلارين المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا إن فيرجيل فان دايك هو اللاعب الوحيد من ليفربول القادر على التواجد في تشكيل الغريم التقليدي مانشستر يونايتد في الجيل التاريخي الذي توج بالثلاثية عام 1999.
وتحدث مكلارين لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "فيرجيل بجوار ياب ستام سيكون ذلك ثنائي لا يُقهر، لن يستطيع أحد المرور منه".
وأكمل "بالنسبة لي فإن فان دايك هو اللاعب الوحيد من ليفربول القادر على التواجد مع جيل يونايتد التاريخي".
وبرر مدرب كوينز بارك رينجرز السابق حديثه "عندما تنظر لجيل يونايتد المعني بحديثي ستجد إن القيادة تواجدت في كل عناصره وهذا كان أحد مفاتيح نجاحه".
وأتم مكلارين "ليفربول يطور ذلك الأمر الآن".
يذكر أن فان دايك حل ثانيا في سباق أفضل لاعب في العالم والكرة الذهبية عن عام 2019 بعدما قاد ليفربول للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا وتوج مع منتخب بلاده هولندا بلقب دوري الأمم الأوروبية.
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