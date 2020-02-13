مؤتمر جنش: جئنا إلى قطر لرفع الكأس.. أشكر الجماهير على الاستقبال وأتمنى إسعادهم

الخميس، 13 فبراير 2020 - 19:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

جنش - كارتيرون - الزمالك

شدد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك، على أن الفريق جاء إلى قطر من أجل هدف واحد وهو الفوز ببطولة السوبر الإفريقي.

وقال جنش في المؤتمر الصحفي للقاء: "جئنا إلى قطر للفوز بكأس السوبر الإفريقي، رغم علمنا بأن المواجهة مع فريق قوي ومحترم مثل الترجي التونسي".

وأضاف "وجود الجماهير المصرية في المباراة غدا يعد حافزا كبيرا لنا. أشكرهم على الاستقبال الحار للفريق، وأتمنى أن يكون اللاعبون عند حسن الظن وينجحوا في إسعاد هذه الجماهير".

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حارس الزمالك أكمل "أي لاعب يلعب في الزمالك يعد لاعبا كبيرا. دور اللاعبين الكبار هو تحفيز كل اللاعبين، والذين أعلم تماما أنهم على قدر المسئولية وجاهزون لكل التحديات".

يدخل الزمالك اللقاء بصفته بطلا للكونفدرالية الإفريقية، فيما يلعب الترجي اللقاء كبطل لدوري أبطال إفريقيا.

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