صلاح أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثانية في الموسم

الخميس، 13 فبراير 2020 - 19:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير 2020 بنادي ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

نجمنا المصري سجل 3 أهداف وصنع 3 في الشهر الماضي.

صلاح سجل أهدافه في شباك شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد ووست هام، وساهم بصناعة الأهداف في شباك توتنام ووست هام.

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صلاح علق على فوزه بالجائزة قائلا عبر موقع ليفربول الرسمي: "شكرا أنا سعيد للفوز بالجائزة، وقلت سابقا في أكثر من مرة أنه من المهم الفوز بالمباريات واعتقد أنني أبليت بلاءً حسنا وآمل المواصلة على نفس النهج".

وواصل "أعتقد أننا حصلنا على استراحة جيدة والجميع متحمس للعودة مرة أخرى، لذلك نأمل أن نكون مستعدين للمباراة".

ويلتقي ليفربول مع نورويتش يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وحصل صلاح على جائزة أفضل هدف في الشهر ذاته الذي سجله في شباك مانشستر يونايتد.

وحصد صلاح الجائزة للمرة الثانية الموسم الحالي بعد أن فاز بها في شهر أغسطس ليصبح أكثر من حقق الجائزة بين لاعبي فريقه.

وتفوق الجناح المصري على ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وأوكسلايد تشامبرلين وألكسندر أرنولد.

وسجل صلاح الموسم الحالي في 33 مباراة بجميع المسابقات 18 هدفا وصنع 9.

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