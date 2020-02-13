صلاح أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثانية في الموسم

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير 2020 بنادي ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

نجمنا المصري سجل 3 أهداف وصنع 3 في الشهر الماضي.

صلاح سجل أهدافه في شباك شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد ووست هام، وساهم بصناعة الأهداف في شباك توتنام ووست هام.

🤩 S A L A H 🤩 @MoSalah has been named January's @StanChart Player of the Month 👏🏆 pic.twitter.com/EKIPgTmX3p — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2020

صلاح علق على فوزه بالجائزة قائلا عبر موقع ليفربول الرسمي: "شكرا أنا سعيد للفوز بالجائزة، وقلت سابقا في أكثر من مرة أنه من المهم الفوز بالمباريات واعتقد أنني أبليت بلاءً حسنا وآمل المواصلة على نفس النهج".

وواصل "أعتقد أننا حصلنا على استراحة جيدة والجميع متحمس للعودة مرة أخرى، لذلك نأمل أن نكون مستعدين للمباراة".

ويلتقي ليفربول مع نورويتش يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وحصل صلاح على جائزة أفضل هدف في الشهر ذاته الذي سجله في شباك مانشستر يونايتد.

Three goals 🔥 Three assists 👏 An unstoppable start to the year for our @StanChart Player of the Month 🤩 pic.twitter.com/l8nfbueGGj — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2020

وحصد صلاح الجائزة للمرة الثانية الموسم الحالي بعد أن فاز بها في شهر أغسطس ليصبح أكثر من حقق الجائزة بين لاعبي فريقه.

























وتفوق الجناح المصري على ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وأوكسلايد تشامبرلين وألكسندر أرنولد.

وسجل صلاح الموسم الحالي في 33 مباراة بجميع المسابقات 18 هدفا وصنع 9.

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