مؤتمر كارتيرون: لم نستعد للترجي بسبب ضغط المباريات.. وستعرفون موقف شيكابالا أثناء اللقاء

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، بأن فريقه لم يستعد بشكل خاص للقاء الترجي بسبب ضغط المباريات.

الزمالك يواجه الترجي الرياضي التونسي مساء غد الجمعة في الدوحة، بكأس السوبر الإفريقي.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي للقاء: "نحترم الترجي جدا كفريق قوي في القارة الإفريقية، وأحترم أيضا معين الشعباني مدرب الفريق".

وأضاف "المباراة ستكون قوية، ورغم رحيل بعض اللاعبين المؤثرين الترجي، إلا أن مدربه لا يزال يبلي بلاء حسنا في كل البطولات".

المدرب الفرنسي تحدث أيضا عن موقف شيكابالا من اللقاء، فقال "الإجابة عن سؤال موقف شيكابالا ستكون غدا في المباراة. لن أقول المزيد اليوم بهذا الصدد".

وانتقل كارتيرون للحديث عن علاقته بفرجاني ساسي لاعب الفريق، فقال "أعتز بعلاقتي بفرجاني ساسي. لا توجد أي أزمات معه".

وأكمل "فرجاني يعرف الترجي مثلما أعرفه تماما، وتحدثت معه عن خبايا الفريق، وعن المباراة".

وأتم "ليس هناك استعداد خاص لمباراة الترجي بسبب ضغط المباريات محليا وإفريقيا. لكنني أعرف الترجي جيدا كأحد أقوى الفرق، ويملكون مدرب مصنف عالميا، والفريقين مثل الكتاب المفتوح لبعضهما البعض".

يدخل الزمالك اللقاء بصفته بطلا للكونفدرالية الإفريقية، فيما يلعب الترجي اللقاء كبطل لدوري أبطال إفريقيا.

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