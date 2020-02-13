السوبر الإفريقي – مدرب الترجي: نختلف بنسبة 70% عن الماضي.. جاهزون للفوز على الزمالك

تحدث مجدي تراوي المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي عن مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي، مشيرا إلى "جاهزون للفوز".

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي في السادسة مساءً يوم الجمعة في السوبر الإفريقي.

وقال تراوي: "لم يحالفنا الحظ في العام الماضي لتحقيق لقب السوبر الإفريقي ولكن فريقنا هذا الموسم يختلف بنسبة 70% عن الماضي".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "جاهزون من أجل الفوز على الزمالك وتحقيق اللقب".

وأردف "الزمالك فريق محترم ولكننا نسعى لحصد اللقب. المباريات بين الفرق التونسية والمصرية تكون بمثابة دربي مثير، ونسعى لتقديم مباراة قوية".

وكشف "سنفتقد جهود عبد القادر بدران (مدافع الفريق) بسبب الإصابة التي تعرض لها في آخر مباراة في الدوري، وبعيدا عن ذلك فالكل جاهز".

وأكمل حديثه قائلا: "طبيعة لقاء السوبر تختلف عن مواجهتي دوري الأبطال أمام الزمالك".

وأشار "تركيزنا الآن على لقاء السوبر وبعد ذلك سنبدأ التحضير لمواجهتي الأبطال".

وتابع "أهم شيء بالنسبة لنا هو إعداد أنفسنا بشكل جيد وهذا ما فعلناه".

وأتم "قدمنا مباريات جيدة في الفترة الأخيرة وحالفنا التوفيق، ونتمنى استمرار التوفيق معنا أمام الزمالك".

الزمالك يبحث عن لقب السوبر الرابع في تاريخه، بينما لم يحقق الترجي التونسي اللقب سوى مرة وحيدة عام 1995 وخسر النهائي 3 مرات من قبل.

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