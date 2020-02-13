السوبر الإفريقي - لاعب الترجي: هذا اللقب ينقصنا.. ساسي صديقنا ولكن

الخميس، 13 فبراير 2020 - 18:53

كتب : أحمد مصطفى

إيهاب المباركي - الترجي التونسي

تمنى إيهاب المباركي لاعب الترجي التونسي تحقيق فريقه لقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك، مشيرا إلى "هذا اللقب ينقصنا".

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي في السادسة مساءً يوم الجمعة في السوبر الإفريقي.

وتحدث إيهاب المباركي عن المباراة قائلا: "لقب السوبر مهم بالنسبة لنا".

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وأضاف في تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي "لقب السوبر هو الوحيد الذي ينقص المجموعة الحالية من لاعبي الترجي".

وتابع "نلعب سويا لسنوات عديدة ونسعى لتحقيق هذا اللقب الذي نحتاجه بشدة".

وتطرق مدافع الترجي صاحب الـ 27 عاما للحديث عن فرجاني ساسي، قائلا: "ساسي صديقنا".

وأردف "ولكنه الآن في فريق منافس. نسعى لتقديم مباراة قوية أمام الزمالك لحصد اللقب".

وأتم "السوبر مواجهة ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا وهدفنا التتويج".

الزمالك يبحث عن لقب السوبر الرابع في تاريخه، بينما لم يحقق الترجي التونسي اللقب سوى مرة وحيدة عام 1995 وخسر النهائي 3 مرات من قبل.

ويمكنك اختيار تشكيل الفارس الأبيض في السوبر من هنا

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