زياش: سعيد بخطوتي الجديدة.. ولكن

كشف حكيم زياش نجم أياكس أمستردام المنتقل حديثا إلى تشيلسي سعادته بخطوته الجديدة.

لكن المغربي شدد أن هناك "أمور لم تنته بعد"، متحدثا عن مشواره مع أياكس هذا الموسم.

وكتب زياش عبر إنستاجرام: "سعيد بعودتي للجاهزية لكي أستمتع بشهوري الأخيرة حيث أنتمي".

وأردف "تلقيت الكثير من الرسائل الإيجابية منذ غيابي (للإصابة) وأريد ترك ذكريات أخرى جميلة، بجانب التي صنعناها".

وأتم "سعيد جدا بخطوتي المقبلة، لكن لدي أمور لم تنتهي".

ويبحث أياكس عن اللقب الـ35 في الدوري الهولندي، الذي يتصدر جدوله بفارق 3 نقاط عن ألكمار.

وفي وقت سابق، أعلن نادي أياكس عبر موقعه الرسمي عن رحيل لاعبه (26 عاما) إلى تشيلسي بداية من الصيف المقبل، بعد توصل الفريقين لاتفاق، ولم يتفق بعد اللاعب على البنود الشخصية مع فريقه الإنجليزي.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه: "النادي توصل لاتفاق مع تشيلسي يحصل بموجبه على 40 مليون يورو وقد تصل إلى 44 مليون مع المتغيرات".

وعلق أياكس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "إلى تشيلسي، عليكم أن تؤمنوا بسحره، تبقى له معنا 138 يوما من السحر، لنستمتع بكل لمسة من ساحر أمستردام".

فيما نشر تشيلسي بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "توصلنا لاتفاق لضم زياش، الصفقة متوقفة على موافقة اللاعب على البنود الشخصية وسيستمر في فريقه حتى نهاية الموسم".

وأكمل "زياش يلعب كجناح أيمن وفي العمق وكان لذلك تأثيرا كبيرا مع أياكس، حتى لو لعب على اليسار كذلك".

صاحب الـ26 عاما انضم إلى أياكس قادما من تفينتي في صيف 2016 بمبلغ 11 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

وشارك زياش خلال الموسم الجاري في 30 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 21 آخرين.

زياش مثل منتخب المغرب في 32 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفا.

اقرأ أيضا:

كارتيرون يبحث عن رقم تاريخي

مدافع الترجي يتحدى الزمالك

تفاصيل مران الأهلي لليوم الخميس

كيف ساهمت فطنة الجوهري في تتويج الزمالك بسوبر 94

إيتو يشيد بفكرة إقامة السوبر الإفريقي في قطر