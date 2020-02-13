السوبر الإفريقي - سعد بقير لـ في الجول: الحظوظ متساوية.. وجماهير الزمالك تحبني أكثر من الأهلي

لا يرى سعد بقير لاعب أبها السعودي الحالي والترجي التونسي السابق وجود أي أفضلية لفريق على آخر في السوبر الإفريقي.

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي في السادسة مساءً يوم الجمعة في السوبر الإفريقي.

وتحدث سعد بقير عن المباراة قائلا: "الزمالك فريق كبير وتاريخه عريق في إفريقيا، مثل الترجي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "المواجهة ستكون قوية وصعبة للغاية على الفريقين".

وتابع "الترجي يعرف جيدا كيف تُلعب المباريات النهائية بسبب ما حققه مؤخرا على الساحة الإفريقية. الفريق أصبح يمتلك خبرات كبيرة في كيفية التعامل مع مثل تلك المباريات خاصة ضد الأندية المصرية".

وأكمل حديثه قائلا: "الحظوظ متساوية. كل فريق مرشح للفوز والنهائي سيُلعب على بعض التفاصيل البسيطة. لا يوجد من يمتلك أفضلية على آخر".

وتطرق صاحب الـ 25 عاما للحديث عن حديثه السابق عن جماهير الزمالك، ليعقب قائلا: "جماهير الزمالك تحبني أكثر من جماهير الأهلي".

وأتم "جماهير الزمالك تدعمني كثيرا وأتمنى التوفيق للفريقين يوم الجمعة في تقديم مباراة جيدة. لنبارك لمن يحصد لقب السوبر الإفريقي".

الزمالك يبحث عن لقب السوبر الرابع في تاريخه، بينما لم يحقق الترجي التونسي اللقب سوى مرة وحيدة عام 1995 وخسر النهائي 3 مرات من قبل.

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