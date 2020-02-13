كارتيرون: الأموال سر هيمنة أندية شمال إفريقيا على القارة

الخميس، 13 فبراير 2020 - 14:34

كتب : FilGoal

كارتيرون - الزمالك - زيسكو

يؤمن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن القدرات المادية لأندية شمال إفريقيا سبب هيمنتها على القارة السمراء.

وصرّح كارتيرون: "سر سيطرة أندية شمال إفريقيا هو الأموال في رأيي".

وأضاف عبر موقع Kick Off الجنوب إفريقي: "في المغرب يمتلكون الأموال، وفي تونس كذلك، نادٍ مثل الترجي لديه ميزانية كبيرة، ومصر بها أموال جيدة".

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وأكمل: "أشعر أحيانا أن أندية جنوب إفريقيا تهتم أكثر بالدوري المحلي أكثر من المنافسات القارية، ربما".

وأتم: "لا أستطيع استيعاب لماذا لا ينافس أورلاندو بايرتس، وكايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا بشكل مستمر مثل صن داونز".

وسبق لـ كارتيرون التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع مازيمبي الكونغولي، كما وصل نهائي المسابقة كمدرب للأهلي في نسخة 2018.

ويلعب الزمالك تحت قيادة كارتيرون أمام الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي غدا الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

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