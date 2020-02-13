فالبيونا: أحب مساعدة كوكا على التسجيل

الخميس، 13 فبراير 2020 - 13:25

كتب : FilGoal

ماتيو فالبوينا

أشاد الفرنسي المخضرم ماتيو فالبوينا بتعاونه مع المصري أحمد حسن "كوكا" زميله في أولمبياكوس.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

ماثيو فالبوينا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

أولمبياكوس حقق فوزا مثيرا بنتيجة 3-2 على لاميا في كأس اليونان مساء الأربعاء، بفضل فالبوينا الذي دخل بين الشوطين وصنع كل أهداف فريقه، أحدها لـ كوكا.

وصرّح فالبوينا بعد المباراة: "أنا سعيد لأجل كوكا. أحب مساعدته على التسجيل، هذا أمر رائع ويعطينا جميعا الثقة".

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وأضاف في تصريحات نقلها موقع Sport-fm اليوناني: "أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام، لا أزال أمتلك القوة، وأود مواصلة هذه المغامرة مع أولمبياكوس. أحب كرة القدم وأرغب في الاستمرار".

وأتم: "لطالما أحببت دخول الملعب وتقديم كل ما أملك، فلا أحد يحب الهزيمة. إنها المرة الأولى التي أصنع فيها 3 أهداف خلال شوط واحد، أنا سعيد بمساعدة الفريق، أود تحقيق الألقاب مع أولمبياكوس".

فالبوينا (35 عاما) يمتلك 52 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وسبق له تمثيل أندية مرسيليا، ودينامو موسكو، وليون، وفنيربهاتشة.

ويقضي فالبوينا موسمه الأول في أولمبياكوس، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 في 16 مباراة بالدوري اليوناني.

في المقابل، سجل كوكا هدفه الثاني على التوالي مع أولمبياكوس، بعد أن خطف فوزا قاتلا على أتروميتوس قبل أيام في مسابقة الدوري.

المهاجم المصري يلعب معارا لـ أولمبياكوس من سبورتنج براجا البرتغالي منذ انتقالات يناير، في فترة ثانية مع النادي اليوناني.

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