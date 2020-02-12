كوكا يسجل ويقود أولمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 20:51

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - لاميا - كأس اليونان

يواصل أحمد حسن كوكا تسجيل الأهداف بقميص أولمبياكوس اليوناني للمباراة الثانية على التوالي وقاد الفريق للتأهل لنصف نهائي كأس اليونان.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

كوكا سجل هدف التعادل في إياب ربع نهائي الكأس وساهم في قلب النتيجة وخطف الفوز بنتيجة 3-2 على لاميا.

مباراة الذهاب شهدت مشاركة كوكا أساسيا لأول مرة مع الفريق منذ انتقاله وانتهت بالتعادل السلبي.

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وفي مباراة الإياب، الشوط الأول انتهى بتقدم الضيوف بهدف نظيف، وأجرى مدرب أولمبياكوس تغييرين بنزول الفرنسي ماتيو فالبوينا والمغربي يوسف العربي مع بداية الشوط الثاني لقلب النتيجة.

سجل كوكا هدف التعادل بعد مرور ساعة من عمر اللقاء برأسية من ركينة نفذها فالبوينا.

وكاد كوكا أن يسجل هدفا ثانيا لكن رأسيته ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس الضيوف في الدقيقة 70.

وأضاف السنغالي بيبي سيسيه هدفين في شباك الضيوف في الدقيقتين 72 و77.

وخرج كوكا من أرضية الملعب وحل بدلا منه التركي إيمري مور في الدقيقة 78.

وقلص ليوناردو فيلالبا النتيجة بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 90.

وكان كوكا قد سجل هدفا في المباراة الماضية بالدوري اليوناني أمام أتروميتوس قاد به الفريق للفوز بالـ 3 نقاط.

ويعد أولمبياكوس الفريق الأكثر تتويجا بلقب الكأس في اليونان برصيد 27 لقبا.

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