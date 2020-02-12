عضو إدارة المصري يوضح لـ في الجول سبب طلب لعب مباراتي نهضة بركان في المغرب

طلب المصري من إدارة نهضة بركان خوض مباراتي الفريقين في ربع نهائي الكونفدرالية في المغرب فما هو السبب؟

أجاب أحمد شملة عضو إدارة المصري لـFilGoal.com موضحا "كنا نأمل في خوض مباراة الذهاب في الإسماعيلية بحضور جماهيري كبير يساندنا".

وأضاف "لكن بعد رفض طلبنا ورفضنا خوض المباراة في ملعب الإسكندرية بحضور ألف مشجع فقط قررنا طلب لعب المباراتين في المغرب".

وواصل عضو إدارة المصري حديثه "عندما خضنا مباريات دور المجموعات في الإسكندرية عزف الجمهور عن الحضور في ظل قلة العدد المسموح به وبُعد المسافة بين بورسعيد والإسكندرية".

وأكمل "لذا قررنا مخاطبة نهضة بركان للعب المباراتين في المغرب كي نعتاد على الأجواء بأفضل شكل بين مواجهتي الذهاب والإياب وطالما أننا لن يحضر لنا جمهور بعدد كبير هنا فالأمر مشابه لنا في النهاية".

واعتاد المصري في الموسم قبل الماضي على لعب مباريات الكونفدرالية في ملعب بورسعيد، وفي الموسم الماضي خاض مباراة الدور التمهيدي في بورسعيد، وقبل ثلاث سنوات خاضها في الإسماعيلية.

ويلاقي المصري نظيره نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية في الأول والثامن من شهر مارس المقبل.

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