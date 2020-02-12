مصدر من المصري لـ في الجول: خاطبنا نهضة بركان لخوض مباراتينا في المغرب

خاطب المصري نظيره نهضة بركان المغربي من أجل خوض مباراتيهما في المغرب بعد رفض سلطات الأمن إقامة لقاء الذهاب في ملعب الإسماعيلية.

وقال مصدر من المصري –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "كنا نريد خوض مباراة الذهاب ضد نهضة بركان في الإسماعيلية كي يكون من السهل حضور أكبر عدد من جماهيرنا لمساندتنا".

وأضاف "لا نريد لعب المباراة في استاد الإسكندرية بحضور ألف مشجع فقط".

وأكمل "لذا خاطبنا إدارة نهضة بركان من أجل خوض المباراتين في المغرب وننتظر ردهم على طلبنا حتى الآن".

واعتاد المصري في الموسم قبل الماضي على لعب مباريات الكونفدرالية في ملعب بورسعيد، وفي الموسم الماضي خاض مباراة الدور التمهيدي في بورسعيد، وقبل ثلاث سنوات خاضها في الإسماعيلية.

ويلاقي المصري نظيره نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية في الأول والثامن من شهر مارس المقبل.

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