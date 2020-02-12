المدير التنفيذي لـ باشاك شهير لـ في الجول: لم نطلب ضم وليد سليمان

نفى مصطفى إيروجوت المدير التنفيذي لأسطنبول باشاك شهير ما تردد عن طلب ناديه ضم وليد سليمان لاعب الأهلي.

وقال المدير التنفيذي للنادي التركي لـFilGoal.com: "لم نطلب ضم وليد سليمان".

وأضاف "لم نفوض أي شخص ليتحدث باسمنا، لم نفكر في ضم اللاعب".

وانتشرت بعض الأنباء خلال الفترة الأخيرة حول طلب النادي التركي ضم وليد سليمان بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الأهلي.

وانضم وليد سليمان صاحب الـ35 عاما للأهلي قادما من صفوف إنبي في عام 2011.

وشارك اللاعب المُلقب بالحاوي مع الأهلي في الموسم الجاري في 26 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف.

ويحتل باشاك شهير المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي حاليا برصيد 40 نقطة بعد مرور 21 جولة من أصل 34 ويبتعد عن سيفاسبور المتصدر بنقطتين فقط.

ويستعد الأهلي للقاء المصري يوم الجمعة المقبل قبل أن يسافر للإمارات للقاء الزمالك في قمة السوبر المصري في العشرين من شهر فبراير الجاري.

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