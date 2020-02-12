سكاي: سانشو يرحل عن دورتموند في الصيف.. ويونايتد أبرز المهتمين

يبدو أن جهود بوروسيا دورتموند في الحفاظ على خدمات نجمه جادون سانشو قد باءت بالفشل، إذ أن شبكة "سكاي" في نسختها الألمانية قالت إن اللاعب في طريقه للرحيل.

ونشرت الشبكة تقريرا قالت فيه إن اللاعب سيرحل عن دورتموند خلال الصيف المقبل ومانشستر يونايتد أبرز المهتمين بضمه.

وكانت عددا من التقارير الإنجليزية قد أشارت إلى أن قيمة رحيل اللاعب صاحب الـ19 عاما تقدر بما يقرب من 142 مليون يورو.

وانضم صاحب الـ19 عاما إلى دورتموند قادما من مانشستر سيتي في صيف 2017 من مانشستر سيتي بمبلغ 7.84 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

ولعب سانشو منذ أكتوبر 2018 في 11 مباراة دولية بقميص منتخب الأسود الثلاثة سجل خلالها هدفين.

وشارك الدولي الإنجليزي خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 17 آخرين.

وتوترت العلاقة للغاية في بداية الموسم الجاري بين سانشو ودورتموند بعد خروجه مستبدلا خلال خسارة فريقه ضد بايرن ميونيخ بنتيجة 4-0 خلال شهر نوفمبر، وقتها قالت تقارير إن المهاجم الشاب شعر بـ"الإهانة وأنه تمت التضحية به".

سانشو لم يبد غضبا حتى تألق ضد بادربورن في المباراة التالية بعدما سجل وصنع في تعادل أسود الفيستفاليا بنتيجة 3-3.

لكن الصراع بين الطرفين تفاقم سريعا بعد تنامي شعور لديه أنه راحل لا محالة وأنه كبش فداء الإدارة للجماهير، ما جعله يرغب في الرحيل.

وفيما بعد قالت تقارير إن اللاعب تأخر عن بعض التدريبات آخرها كان قبل مواجهة برشلونة في دور المجموعات من دوري الأبطال.

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