السوبر الإفريقي - مهاجم الترجي: نعرف جيدا ماذا سنفعل أمام الزمالك لنفوز باللقب

شدد بلال بن ساحة مهاجم الترجي التونسي على أن لاعبي فريقه يعرفون كيف سيحققون الفوز بلقب السوبر الإفريقي ضد الزمالك.

ويلعب الترجي ضد الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي مساء الجمعة المقبل الموافق 14 فبراير في الدوحة.

وقال بن ساحة لقناة Foot24 التونسية: "سنفوز بلقب السوبر الإفريقي لندخل السعادة على جماهير الترجي".

المهاجم الجزائري أضاف "نعرف جيدا ماذا سنفعل لنفوز بالمباراة ونحقق هذا اللقب المهم بالنسبة لنا ولجماهيرنا".

وأتم تصريحاته "مواجهة الزمالك تحتاج لتركيز شديد من جميع اللاعبين حتى نستطيع تحقيق الفوز بها".

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