سكاي: برشلونة حدد هدفه لتعويض ديمبيلي

يبدو أن برشلونة حدد هدفه لتعويض إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي انتهى موسمه وهو البرازيلي ويليان جوزيه من ريال سوسيداد.

برشلونة أعلن أمس غياب لاعبه حتى نهاية الموسم بعدما تقرر إجراء جراحة في أربطة الركبة اليمنى (طالع التفاصيل).

ورغم نهاية سوق الانتقالات إلا أن برشلونة يحق له ضم صفقة جديدة.

وتسمح قوانين كرة القدم لأي نادٍ بقيد لاعب خارج فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية في حالتين: أولا أن يكون لاعبا حرا غير مقيد مع أي نادٍ آخر، أو أن يتعرض أحد اللاعبين لإصابة طويلة وعندها يُسمح لناديه بانتداب بديل بشكل استثنائي من داخل نفس الدولة.

ووفقا لشبكة سكاي فأن برشلونة يمتلك 15 يوما فقط حال سعى لضم مهاجم سوسيداد.

ويأمل برشلونة في الحصول على عقد البرازيلي البالغ 28 عاما بدفع الشرط الجزائي المُقدر بـ 70 مليون يورو.

رئيس ريال سوسيداد تحدث لراديو "ماركا" الإسبانية في وقت سابق قائلا: "لم نخض أي نقاش مع أحد، لا أعرف ماذا سيحدث، قرأت عن هذا لكن في الحقيقة سوق الانتقالات انتهى ولا أستطيع التعليق".

ويعاني برشلونة من أزمة هجومية، بإصابة لويس سواريز، ورحيل كارليس بيريز إلى روما.

مما يترك المدرب كيكي سيتيين أمام 3 خيارات فقط في الخط الأمامي: ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، وأنسو فاتي.

البرازيلي كان أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال لصفوف توتنام الإنجليزي لتعويض غياب هاري كين في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

جوزيه سجل 8 أهداف في 21 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الجاري.

طالع أيضا

الزمالك يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا للترجي

مدرب مصري مرشح لقيادة دجلة

فايلر يجتمع بلاعبين إثنين في الأهلي

رونالدو البرازيلي: لم أرغب في الرحيل عن برشلونة

أخطر دوري في العالم - الأهلي والمصري الأفضل والزمالك يفك عقدة الإسماعيلية