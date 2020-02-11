انتهى موسمه.. عثمان ديمبيلي يغيب عن برشلونة 6 أشهر

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتهاء موسم لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي وغيابه لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأصيب ديمبيلي في مران برشلونة الأسبوع الماضي ووفقا لبيان النادي فأنه سيجري جراحة في أربطة الركبة اليمني في فنلندا.

ويزيد الخبر من متاعب برشلونة الذي يعاني هجوميا أساسا بغياب لويس سواريز لمدة 4 شهور وعدم ضم مهاجم بديل في يناير، مع رحيل كارليس بيريز إلى روما.

وفوّت ديمبيلي بالفعل 63 مباراة رسمية مع برشلونة منذ انضمامه إليه قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2017.

ولم يشارك ديمبيلي (22 عاما) سوى في 9 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا، ولم يصنع أي هدف.

ويعاني برشلونة من أزمة هجومية، بإصابة لويس سواريز، ورحيل كارليس بيريز إلى روما.

مما يترك المدرب كيكي سيتيين أمام 3 خيارات فقط في الخط الأمامي: ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، وأنسو فاتي.

وتسمح قوانين كرة القدم لأي نادٍ بقيد لاعب خارج فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية في حالتين: أولا أن يكون لاعبا حرا غير مقيد مع أي نادٍ آخر، أو أن يتعرض أحد اللاعبين لإصابة طويلة وعندها يُسمح لناديه بانتداب بديل بشكل استثنائي من داخل نفس الدولة.

وأفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن الهدف الأول لـ برشلونة حال موافقة الاتحاد الإسبانية على الصفقة الاستثنائية، سيكون لوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو ألافيس.

لوكاس (31 عاما) مهاجم أعسر يتمتع بسرعة فائقة ويلعب في ألافيس منذ مطلع الموسم الحالي، وسجل معه 8 أهداف، وصنع 4 آخرين.

وسبق لـ لوكاس المرور على العديد من الأندية داخل وخارج إسبانيا، إذ بدأ مسيرته في ناشئي أتليتكو مدريد، وتنقل بعد ذلك بين رايو فايكانو، وكارباتي الأوكراني، ودينامو كييف، وباوك سالونيكا، وديبورتيفو لاكورونيا، وأرسنال، ووست هام يونايتد.

ويمتلك لوكا شرطا جزائيا في عقده مع ألافيس بقيمة 20 مليون يورو.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن لوكاس أولوية لإدارة برشلونة، متقدّما على آنخل رودريجيز مهاجم خيتافي، وكريستيان ستواني مهاجم جيرونا.

فيما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المرشح الأول للانضمام إلى برشلونة هو البرازيلي ويليان جوزيه مهاجم ريال سوسيداد الذي يمتلك في عقده شرطا جزائيا يبلغ 70 مليون يورو.

طالع أيضا

هل يخلف أجنبي جونياس في قيادة دجلة؟

عبد الحفيظ يجتمع بصالح جمعة لمناقشة رحيل الأخير عن الأهلي

دجلة يقيل جونياس

10 مفاجآت سارة في الدور الأول من الدوري

استقبال جماهيري كبير للزمالك في الدوحة

فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي