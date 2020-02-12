رئيس الاتحاد الكونغولي: كاف قرر إغلاق ملعب الشهداء

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 16:22

كتب : محمد عبد العظيم

ملعب الشهداء

أعلن كونستانت أوماري رئيس الاتحاد الكونغولي ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرار الاتحاد القاري بإغلاق ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وعزى أوماري القرار إلى أن "ملعب الشهداء واحد من 3 ملاعب قرر كاف غلقهم خلال الفترة المقبلة بسبب كون الملعب غير ملائم للمواصفات بسبب سوء أرضية الملعب التي لا تتناسب مع معايير كاف وهذا القرار صدر بناء على كثرة الشكاوى التي قدمت من الأندية الإفريقية التي لعبت عليه بأن أرضية الملعب تسببت في إصابات كثيرة للاعبين".

ويعد ملعب الشهداء هو الملعب الرئيسي لمنتخب الكونغو الديمقراطية كذلك يلعب عليه نادي فيتا كلوب مبارياته.

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وأضاف أوماري : " سنضطر للعب مباريات المنتخب الكونغولي خارج كينشاسا، قد نلعب في ملعب مازيمبي حيث أنه الوحيد في البلاد الذي يتناسب مع مواصفات فيفا وكاف وسنبدأ خلال الفترة المقبلة في تجديد الملعب بعد أن نحصل على دعم وزارة الرياضة".

و أكد أوماري خلال المؤتمر الصحفي بأن كاف سيعلن خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي عن الثلاثة ملاعب الأخرى الذين سيتم إغلاقهم للإصلاحات.

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