رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر كاف لمدة 10 سنوات

شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لمدة 10 سنوات يتم تجديدها تلقائيا بين كل من مصر والاتحاد.

ووقع الاتفاقية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد، رئيس كاف.

من جانبه، أشار صبحي إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي تم إبرامها في نوفمبر 2007 بين الطرفين، مضيفا أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم كاف بطلب توقيع اتفاقية مقر جديدة.

وأوضح صبحي أنه في ضوء رغبة الحكومة المصرية، في مواصلة دعم أنشطة كاف وجهوده؛ وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية، فقد تمت الموافقة على استضافة مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمدة 10 سنوات تجدد تلقائيا.

وأكمل "كل من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقا لطلب كاف كمنظمة دولية غير حكومية مقرها مصر لإضافة بعض الامتيازات لمقر كاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل مصر".

ووفقا للاتفاقية، تضمن السلطات المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك : الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية . كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مصر.

طالع أيضا

الزمالك يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا للترجي

مدرب مصري مرشح لقيادة دجلة

فايلر يجتمع بلاعبين إثنين في الأهلي

رونالدو البرازيلي: لم أرغب في الرحيل عن برشلونة

أخطر دوري في العالم - الأهلي والمصري الأفضل والزمالك يفك عقدة الإسماعيلية