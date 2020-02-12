قائد الترجي السابق لـ في الجول: مواجهة المصريين دائما صعبة.. والزمالك بدأ في استعادة بريقه

قال طارق ثابت قائد الترجي السابق إن مواجهة أي فريق مصري تعد صعبة على فريق الدم والذهب، قبل مباراة كأس السوبر الإفريقي التي تجمع فريقه بالزمالك يوم الجمعة في الدوحة.

وتحدث ثابت، الذي كان لاعبا للترجي في آخر مباراة بين الفريقين قبل 15 عاما حين فاز الزمالك في ملعب المنزة لـFilGoal.com قائلا: "المواجهة ستكون صعبة بين الفريقين، لامتلاكهما لاعبين من طراز رفيع من النواحي الفنية والبدنية".

وشدد "الترجي يسعى لمواصلة سيطرته على الكرة الإفريقية والزمالك بدأ في استعادة بريقه ومكانته على الساحة القارية لذلك من الصعب توقع البطل".

وأكمل "تلك ستكون المواجهة الأولى بين الطرفين منذ 15 عاما، لقد لعبت ضد الزمالك مع الترجي و دائما ما كانت مواجهة الأندية المصرية صعبة حتى وإن اعتاد الترجي على مواجهة الأهلي خلال السنوات الماضية".

‫وعن مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا قال طارق ثابت : "مباراة السوبر الإفريقي ستحول مباراتي دوري الأبطال لكتاب مفتوح للفريقين، حيث سيكون لكل مدرب فرصة التعرف على نقاط قوة وضعف المنافس".

‫وأتم "من سيحسم لقب السوبر ليس معناه أنه سيتأهل على حساب الآخر في مواجهة دوري الأبطال، الفريق الذي سيحقق الاستفادة من أخطاء الآخر سيحسم الثلاث مواجهات، وأتوقع أن يسود مواجهات الطرفين التشويق والحماس والندية".

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