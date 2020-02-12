في الدرجة الثانية - عودة الأستاذ ورحيل التلميذ في طهطا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 13:37

كتب : رضا السنباطي

أسامة البلم - طهطا

تقدم أسامة البلم المدير الفني لفريق طنطا باستقالته وتم تعيين مصطفى حكيم مديرا فنيا.

وقال البلم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تقدم باستقالتي من تدريب طهطا وتم تعيين مصطفى حكيم".

وأضاف "حكيم مدربي وحقق الصعود من الدرجة الثالثة إلى الثانية منذ خمسة مواسم وكنت قائدا للفريق قبل اعتزالي".

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وتابع "حكيم مدرب له خبرات كبيرة وهدف الإدارة، التجهيز للموسم المقبل، فهو أستاذي ومدربي واستفدت منه كثيرا".

وواصل البلم تصريحاته "توليت قيادة الفريق في ظروف صعبة وحققت الصعود بالفريق منذ موسمين من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم رحلت وتوليت القيادة الفنية هذا الموسم".

وأوضح البلم "الحظ لم يحالف الفريق والجماهير ممنوعة من الحضور، ليس لدينا قوة تدفع اللاعبين لتحقيق الفوز".

وأتم البلم تصريحاته "كان يحق لنا قيد 8 لاعبين وتعاقدنا مع 4 فقط لأن الإمكانيات ضعيفة".

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