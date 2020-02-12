ماني: لو رأيتم قريتي لعرفتم لماذا أبذل قصارى جهدي

أرجع ساديو ماني نجم ليفربول الفضل في تألقه وحصوله على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا إلى الدعم القوي الذي يجده دائما من أهل قريته الذي يتابعونه عن كثب ويحفزونه باستمرار.

ساديو ماني النادي : ليفربول ليفربول

وقال السنغالي في حوار مع الموقع الرسمي لليفربول:"لا يمكنني وصفهم وكيف يتحفزون (بتألقه). دائما يدفعونني للأمام. لو رأيتم هؤلاء الناس، ستواصلون العمل بكل قوة لجعلهم فخورين. علي رد الجميل لما فعلوه من أجلي".

وواصل ماني (27 عاما) "(التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019) أعتقد كان شيئا رائعا للقرية لأنها أخرجت لاعبين رائعين لكنهم لم ينجحوا. حين ذهبت إلى فرنسا وكنت ألعب في دوري الدرجة الثانية، لم تكن ثمة قناة تلفزيونية تنقل المباريات، لذا الجميع كان سعيدا حين رأوني في التلفاز لأول مرة".

واستمر ثاني هدافي ليفربول في الموسم الحالي برصيد 15 هدفا بعد النجم المصري محمد صلاح (18) "كانوا يدعون لي يوميا ليروني في هذا المستوى حتى يشعروا بالفخر. أعتقد أن علي التضحية لأجعلم فخورين".

ماني جاء ثانيا لزميله صلاح في جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2017 و2018، لكن في يناير الماضي توج بالجائزة في الغردقة متفوقا على نجم مصر ورياض محرز قائد الجزائر.

وأضاف اللاعب الأسبق لساوثامبتون "(الجائزة) كانت حلما وتحقق. وأنا صغير تمنيت أكون الأفضل والآن حصلت عليها، لذا أنا سعيد جدا. الفوز بألقاب أخرى مع ليفربول يعزز فرصتك للتتويج بمثل هذه الجوائز. لا أعرف هل ألعب جيدا لكني أحاول تقديم أفضل ما لدي للفريق ولهذا النادي".

وعاد ماني للتدرب بشكل طبيعي مع ليفربول بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن آخر مباراتين في الدوري.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو لقب الدوري في ظل تصدره لترتيب البطولة بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.

ويحل ليفربول ضيفا على نورويتش سيتي يوم السبت في الجولة 26 من الدوري.

وشارك ماني في 31 مباراة بالموسم الحالي وسجل 15 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

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