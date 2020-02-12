ماني: لو رأيتم قريتي لعرفتم لماذا أبذل قصارى جهدي

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 13:21

كتب : FilGoal

ساديو ماني - جوائز كاف 2019

أرجع ساديو ماني نجم ليفربول الفضل في تألقه وحصوله على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا إلى الدعم القوي الذي يجده دائما من أهل قريته الذي يتابعونه عن كثب ويحفزونه باستمرار.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال السنغالي في حوار مع الموقع الرسمي لليفربول:"لا يمكنني وصفهم وكيف يتحفزون (بتألقه). دائما يدفعونني للأمام. لو رأيتم هؤلاء الناس، ستواصلون العمل بكل قوة لجعلهم فخورين. علي رد الجميل لما فعلوه من أجلي".

وواصل ماني (27 عاما) "(التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019) أعتقد كان شيئا رائعا للقرية لأنها أخرجت لاعبين رائعين لكنهم لم ينجحوا. حين ذهبت إلى فرنسا وكنت ألعب في دوري الدرجة الثانية، لم تكن ثمة قناة تلفزيونية تنقل المباريات، لذا الجميع كان سعيدا حين رأوني في التلفاز لأول مرة".

أخبار متعلقة
مران الزمالك - تخصيص فقرة لركلات الترجيح.. وجلسة فنية بين كارتيرون واللاعبين تعديل موعد مباراة لـ صن داونز في الدوري.. مواجهة قبل لقاء الأهلي خبر في الجول - علي ماهر يدخل دائرة المرشحين لتدريب وادي دجلة تقرير: كاسياس يخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني

واستمر ثاني هدافي ليفربول في الموسم الحالي برصيد 15 هدفا بعد النجم المصري محمد صلاح (18) "كانوا يدعون لي يوميا ليروني في هذا المستوى حتى يشعروا بالفخر. أعتقد أن علي التضحية لأجعلم فخورين".

ماني جاء ثانيا لزميله صلاح في جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2017 و2018، لكن في يناير الماضي توج بالجائزة في الغردقة متفوقا على نجم مصر ورياض محرز قائد الجزائر.

وأضاف اللاعب الأسبق لساوثامبتون "(الجائزة) كانت حلما وتحقق. وأنا صغير تمنيت أكون الأفضل والآن حصلت عليها، لذا أنا سعيد جدا. الفوز بألقاب أخرى مع ليفربول يعزز فرصتك للتتويج بمثل هذه الجوائز. لا أعرف هل ألعب جيدا لكني أحاول تقديم أفضل ما لدي للفريق ولهذا النادي".

وعاد ماني للتدرب بشكل طبيعي مع ليفربول بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن آخر مباراتين في الدوري.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو لقب الدوري في ظل تصدره لترتيب البطولة بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.

ويحل ليفربول ضيفا على نورويتش سيتي يوم السبت في الجولة 26 من الدوري.

وشارك ماني في 31 مباراة بالموسم الحالي وسجل 15 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

طالع أيضا

الزمالك يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا للترجي

مدرب مصري مرشح لقيادة دجلة

فايلر يجتمع بلاعبين إثنين في الأهلي

رونالدو البرازيلي: لم أرغب في الرحيل عن برشلونة

أخطر دوري في العالم - الأهلي والمصري الأفضل والزمالك يفك عقدة الإسماعيلية

ماني ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد الكونغولي: كاف قرر إغلاق ملعب الشهداء 14 دقيقة | إفريقيا
تكليف خالد الدرندلي برئاسة بعثة الأهلي في الإمارات لخوض السوبر المصري 24 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – اختبار طبي يحسم موقف شيكابالا من السوبر الإفريقي 36 دقيقة | إفريقيا
فورمولا 1 - بسبب كورونا.. تأجيل سباق الجائزة الكبرى بالصين لأجل غير مسمى 39 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر كاف لمدة 10 سنوات ساعة | إفريقيا
احذر يا زمالك – كيف يسجل الترجي في مرمى خصومه ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 4 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته
قد ينال إعجابك