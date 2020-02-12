تعديل موعد مباراة لـ صن داونز في الدوري.. مواجهة قبل لقاء الأهلي

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 12:49

كتب : FilGoal

صن داونز

قرر اتحاد كرة القدم بجنوب إفريقيا تعديل موعد مباراة في الدوري لتقام قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لموقع كيك أوف الجنوب إفريقي، فتم تعديل موعد مواجهة صن داونز وفريق بلويم سيلتيك لتقام يوم 19 فبراير بدلا من 8 أبريل.

ويستعد البرازيليون لاستضافة فريق جامعة فال أحد يومي 22 أو 23 فبراير في كأس جنوب إفريقيا قبل السفر إلى مصر لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وكان من المقرر أن يلعب صن داونز مباراتين فقط الفترة المقبلة قبل مواجهة الأهلي وهما شيبا يونايتد في الدوري يوم السبت المقبل ومواجهة الكأس.

ولكن بعد تقديم مباراة صن داونز في دوري جنوب إفريقيا، سيلعب الفريق 3 مباريات قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويحتل صن داونز المركز الثالث في ترتيب دوري جنوب إفريقيا برصيد 35 نقطة وبفارق 10 نقاط عن كايزر تشيفز المتصدر، ولمنافس الأهلي مباراة مؤجلة عن المتصدر.

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