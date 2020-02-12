تعديل موعد مباراة لـ صن داونز في الدوري.. مواجهة قبل لقاء الأهلي

قرر اتحاد كرة القدم بجنوب إفريقيا تعديل موعد مباراة في الدوري لتقام قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لموقع كيك أوف الجنوب إفريقي، فتم تعديل موعد مواجهة صن داونز وفريق بلويم سيلتيك لتقام يوم 19 فبراير بدلا من 8 أبريل.

ويستعد البرازيليون لاستضافة فريق جامعة فال أحد يومي 22 أو 23 فبراير في كأس جنوب إفريقيا قبل السفر إلى مصر لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن يلعب صن داونز مباراتين فقط الفترة المقبلة قبل مواجهة الأهلي وهما شيبا يونايتد في الدوري يوم السبت المقبل ومواجهة الكأس.

ولكن بعد تقديم مباراة صن داونز في دوري جنوب إفريقيا، سيلعب الفريق 3 مباريات قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويحتل صن داونز المركز الثالث في ترتيب دوري جنوب إفريقيا برصيد 35 نقطة وبفارق 10 نقاط عن كايزر تشيفز المتصدر، ولمنافس الأهلي مباراة مؤجلة عن المتصدر.

اقرأ أيضا

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا الأمن لإقامة مباراتي الأهلي والزمالك في استاد القاهرة

مرتضى: الأهلي يختلق المشاكل

شوقي غريب: لم نتواصل مع صلاح

اللجنة المنظمة للسوبر المصري: أزمة الرعاة ستُحل

الترجي والنهائيات القارية.. سنوات عجاف ونحس السوبر

لماذا أعلن الإعلام التونسي اسم حكم السوبر قبل الزمالك والترجي

"أتمنى أن تسامحني جماهير الزمالك"