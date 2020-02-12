حمدي فتحي يطير إلى ألمانيا خلال أسبوعين.. وفحص طبي جديد لسعد سمير

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 12:15

كتب : حسام نور الدين

حمدي فتحي - الأهلي

كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن توجه حمدي فتحي إلى ألمانيا من جديد خلال أسبوعين لاستكمال برنامجه العلاجي والبدء في مرحلة التأهيل.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال خالد محمود في تصريحات للموقع الرسمي: "برنامج علاج وتأهيل حمدي فتحي يسير بالشكل الذي حدده الطبيب الألماني هيرمان ماير الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة".

وأضاف محمود "هناك برنامج محدد يسير عليه اللاعب منذ خضوعه للجراحة وتوجه في زيارة إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات جديدة للتعرف على مدى تحسن حالته".

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وتابع طبيب الأهلي "سعد سمير سيخضع خلال الساعات المقبلة لفحص طبي تحت إشراف ماركوس فولتر الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس".

وأوضح خالد محمود "الخبير الألماني سيحدد فترة بقاء سعد في ألمانيا لتنفيذ المرحلة الجديدة في برنامجه العلاجي قبل العودة إلى القاهرة".

وكان سعد سمير قد خضع لجراحة في ألمانيا بعد تعرضه لإصابة في وتر أكيلس خلال مشاركته مع الأهلي ضد بلاتينوم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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