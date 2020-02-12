ميرور: أياكس قد يضم فيرتونخن مجانا

يواجه توتنام صعوبة كبيرة في الاحتفاظ بخدمات مدافعه يان فيرتونخن في ظل وجود اهتمام كبير من فريقه السابق أياكس بضمه خلال الصيف. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وينتهي عقد فيرتونخن مع توتنام في الصيف المقبل، ولم يوقع بعد على تجديد تعاقده، ووفقا للتقرير فكل العلامات تشير إلى رحيله مجانا في الصيف.

وانضم الدولي البلجيكي صاحب الـ32 عاما إلى توتنام في صيف 2012 من أياكس بمبلغ 12.5 مليون يورو.

ولعب فيرتونخن في هولندا منذ انضمامه إلى أكاديمية أياكس قادما من أكاديمية بيرسخوت البلجيكية، وتم تصعيد النجم البلجيكي إلى الفريق الأول في أياكس في صيف 2006، وأعير لنصف موسم إلى نادي آر كي سي فالفيك.

وشارك فيرتونخن مع أياكس في 220 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 28 هدفا وصنع 11 آخرين.

ومع توتنام، لعب النجم البلجيكي في 307 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين.

وخلال الموسم الجاري شارك في 22 مباراة بكل المسابقات سجل هدفا وصنع آخر. كما أنه غاب عن بعض المباريات بسبب الإصابة.

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