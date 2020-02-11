10 مفاجآت سارة في الدور الأول من الدوري

اقترب الدور الأول من مسابقة الدوري من نهايته، وربما بعكس مواسم كثيرة سابقة لم يفرز النصف الأول من البطولة مفاجآت سارة كالموسم الحالي.

هنا، نتحدث عن اللاعبين الذين لم يكونوا ضمن مصاف نجوم الصف الأول المنتظر تألقهم مع فرقهم، ولكنهم قدموا مستوى رائع في الدوري.

وإليكم القائمة المقدمة لكم من FilGoal.com

مصطفى محمد

بعد إعارتين لطنطا وثم إلى طلائع الجيش، كان القطاع الأعرض من الجماهير البيضاء ينظر لمصطفى محمد كبديل جيد في خط الهجوم.

ولكن بـ5 أهداف في 11 مباراة، صار صاحب الـ22 عاما من نجوم الصف الأول في الزمالك، وربما يكون في الوقت الحالي المهاجم الأول في مصر.

في الدور الأول، حاول أحد نجوم تتويج المنتخب الأولمبي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، 25 مرة على مرمى الخصوم وانتصر في 37% من الصراعات الهوائية التي دخل فيها.

أحمد ياسر ريان

يقضي الصاعد من قطاع ناشئي الأهلي موسمه الثاني لدى الجونة ويستمر هدافا لفريقه بـ4 أهداف في 14 مباراة.

بجانب قدراته التهديفية على الأرض والهواء، يتميز أحمد ياسر ريان بكثافة محاولاته على المرمى وإيجابيتها، حيث سدد على مرمى الخصوم 37 مرة هذا الموسم.

لدى ريان أيضا أدوار دفاعية جيدة مع الجونة حيث يسترجع الكرة لفريقه حوالي 5 مرات في المباراة.

محمود البدري

في مركز من النادر أن يشهد ظهور مواهب في الفترة الأخيرة، صعد صاحب الـ20 عاما بسرعة الصاروخ في الإسماعيلية.

بمعدل عرضيتين في المباراة ونصف عرضية سليمة خلالها، قد لا يكون محمود البدري أفضل ظهير هجومي لكنه على الرواق الأيسر يمثل مجهود دفاعي كبير يسترجع الكرة للدراويش 15 مرة في المباراة.

محمود رزق

صاحب الـ26 عاما يقدم أوراق اعتماده كمدافع صلب كل أسبوع مع زعيم الثغر.

دعك من تسجيله 4 أهداف هذا الموسم، عدم فشله في المواجهات الهوائية تقريبا وتحقيقه 19 تدخل دفاعي ناجح في المباراة الواحدة يضعه كواحد من أبرز مفاجآت الدوري السارة هذا الموسم.

أليو ديانج

وسط توقعات عريضة، قرر ريني فايلر عدم إشراك المالي كثيرا في بداية الموسم.

ولكن مع احتياج السويسري له، صار ديانج جزء لا يمكن الاستغناء عنه في تشكيل الأهلي.

14 تدخل دفاعي ناجح في المباراة، نسبة نجاح في التمريرات تصل إلى 86%، وهدف لا ينسى ضد بيراميدز كتب أول انتصار للأحمر على الفريق الذي أنهى الموسم الماضي ثالثا.

إيهاب سمير

لاعب آخر يتألق على الرواق الأيسر هذا الموسم، هو إيهاب سمير ظهير طنطا.

12 تدخل دفاعي ناجح في المباراة، وصناعة هدفين جعلته ثاني أكبر صانع للأهداف للفريق الصاعد هذا الموسم.

إيهاب سمير لم يغب ولا دقيقة عن طنطا هذا الموسم.

فادي فريد

5 أهداف في 666 دقيقة مع أسوان جعلوا صاحب الـ22 عاما ضمن مفاجآت الدوري السارة.

لاعب الأهلي السابق صاحب الـ22 عاما يتميز في إيجابيته الشديدة على المرمى حيث يسدد على المرمى بمعدل 3 مرات في المباراة، بينهما مرة ونصف بين القائمين والعارضة.

محمد الصباحي

مازلنا مع أسوان، ولاعب زهرة الجنوب السابق محمد الصباحي.

اللاعب الأهم في تشكيل مجدي عبد العاطي قبل رحيله إلى الاتحاد السكندري سجل 3 أهداف ويحاول على المرمى 3 مرات في المباراة الواحدة.

إيجابية الصباحي، وقدرته على المرور في المواجهات الفردية حيث يملك معدل 4 مراوغات ناجحة في المباراة، جعلت الاتحاد السكندري يدفع 4 مليون جنيه زائد مدافعه مروان النجار للحصول على خدمات صاحب الـ25 عاما في يناير الماضي.

محمد شريف

بعد فترة محبطة لجناح وادي دجلة السابق مع الأهلي، وأخرى محبطة مع بداية إعارته مع إنبي، ولكن محمد شريف انفجر مع حلمي طولان.

9 أهداف في 15 مباريات، اكتشف طولان شريف في المركز رقم 9 وصار صاحب الـ24 عاما أحد أهم هدافي الدوري في الموسم الجاري، وقاب قوسين أو أدنى من العودة للأحمر في الموسم المقبل.

ناصر ماهر

بتسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين، ساهم ناصر ماهر في 31.5% من أهداف سموحة هذا الموسم.

قلل ناصر ماهر مع سموحة من نسبة احتفاظه بالكرة التي واجه بسببها هجوم من قطاع من جمهور الأهلي في الموسم الماضي، وصار إيجابيا بشكل أكبر سواء في التمرير للزملاء (39 تمريرة سليمة في المباراة) أو على المرمى بمحاولتين في كل مباراة.

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