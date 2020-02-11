طريق الأهلي – تقرير تونسي: روجيه لومير يعود لتدريب النجم الساحلي

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 18:34

كتب : FilGoal

روجيه لومير

اقترب الفرنسي روجيه لومير من العودة إلى مقعد المدير الفني للنجم الساحلي مرة أخرى وذلك في ظل بحث الفريق التونسي عن مدرب يقوده خلفا لخوان كارلوس جاريدو.

وذكر موقع "فوت 24" التونسي في تقرير له اليوم الثلاثاء أنه طبقا لمصادره فإن رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين عرض على لومير قيادة الفريق حتى شهر يونيو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الفرنسي المخضرم وافق بشكل مبدئي على قيادة النجم الساحلي وسيسافر إلى سوسة خلال 48 ساعة من أجل إتمام الاتفاق وبدء العمل.

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وأوضح التقرير أن لومير طلب تعيين رضا الجدي كمساعد له في تدريب الفريق التونسي.

المدرب صاحب الـ78 عاما سبق له تدريب النجم الساحلي مرتين من قبل الأولى في موسم 2013-2014 والثانية في موسم 2018-2019.

وتوج لومير مع النجم الساحلي بلقب كأس تونس في عام 2014.

يذكر أن لومير سبق له تدريب منتخب فرنسا وتوج معه بلقب يورو 2000 كما ظفر بلقب كأس العالم 1998 حينما كان مساعدا للمدرب إيمي جاكييه.

ودرب لومير منتخب تونس لست سنوات من 2002 إلى 2008 وتوج معه بأول لقب في تاريخه في كأس أمم إفريقيا في 2004.

وإن اجتاز الأهلي عقبة ماميلودي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتغلب النجم الساحلي على الوداد فسيلتقي الفريقان في نصف النهائي.

يذكر أن لومير هو من قاد النجم الساحلي في مواجهة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي حينما فاز الفريق الأبيض عليه.

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