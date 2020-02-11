السوبر الإفريقي - الزمالك يخوض مرانه الأول في الدوحة وسط طقس بارد

خاض الزمالك مرانه الأول في الدوحة استعدادا للسوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل.

وأدى فريق الزمالك مرانه الأول في ملعب جامعة قطر.

وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع معاونيه، سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى قبل انطلاق المران لوضع برنامج تدريبي خاص استعدادا للمباراة.

وفي جلسة أخرى من اللاعبين قبل المران طالبهم كارتيرون بضرورة الفوز بالمباراة والعودة بالكأس إلى مصر.

وارتدى لاعبو الزمالك الملابس الرياضية الثقلية في المران بسبب برودة الطقس في الدوحة.

وخضع كريم بامبو لبرنامج تأهيلي تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل والعلاج في الفريق، وذلك بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأدى بامبو تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب.

وقسم كارتيرون لاعبي الزمالك إلى 3 مجموعات وأجرى لهم فقرة تدريبية للمران على لعب الكرة من لمسة واحدة.

واختتم الزمالك مرانه بتقسيمة في منتصف الملعب دون مشاركة حراس المرمى.

وأدى الحارس محمد أبو جبل تدريبات إضافية بالجري حول الملعب بعد نهاية المران.

وحرص مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض على الاطمئنان على بعثة الزمالك في الدوحة، وطالب اللاعبين بالتركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم مباراة قوية تليق باسم القلعة البيضاء.

وحضر المران كل من هاني زادة وحمادة أنور عضوا مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى إسماعيل يوسف رئيس البعثة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى الدوحة عصر اليوم الثلاثاء، وسط استقبال غفير من الجماهير البيضاء.

ويرأس إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بعثة الزمالك ويرافقها هاني زادة وعلاء مقلد وحمادة أنور.

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