بيراميدز: مستعدون للتفاوض مع الأهلي إذا أراد الحصول على الشناوي

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن ناديه على استعداد للتفاوض مع الأهلي إذا أراد الأخير التعاقد مع الحارس أحمد الشناوي.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق في حواره مع قناة أون سبورت:"لا أعلم شيئا عن رغبة الأهلي في الشناوي، لكن لا مانع من التفاوض، فالشناوي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل".

ثم استدرك "لكن هذا لا يعني أننا لا نحتاج أحمد الشناوي، فهو حارس كبير ولاعب مهم بصفوف الفريق".

وزعمت تقارير أن الأهلي يفكر في التعاقد مع الشناوي بعدما أعلن الحارس شريف إكرامي رحيله عن النادي نهاية الموسم الجاري.

لكن أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء نفى الأمر. (التفاصيل)

وبرر سعيد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري قائلا:"ضغط المباريات، والتركيز المبالغ فيه بمشوارنا في الكونفدرالية أثر على مسيرتنا بالدوري، إلا أن الفترة القادمة ستكون المباريات الإفريقية على فترات متباعدة، لذا سيكون التركيز أفضل مع بداية الدور الثاني أو بالتحديد مباراة اليوم الثلاثاء ضد المقاولون العرب".

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واستمر "هدفنا الفوز ببطولة الكونفدرالية، وبيراميدز يحتاج ٦ صفقات جديدة في الصيف المقبل، لننافس على الدوري في الموسم الجديد".

ويحتل بيراميدز، ثالث ترتيب الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز، المركز الخامس مبتعدا بـ16 نقطة عن الأهلي المتصدر.

ويستعد الفريق لمواجهة زاناكو في الدور ربع النهائي للكونفدرالية مطلع الشهر المقبل.

ويرى سعيد أن عقوبات لجنة الانضباط ضد فريقه قاسية قائلا:"سنفتقد ٥ لاعبين أساسيين قبل مباريات مهمة، تقدمنا بتظلم، لابد أن تخفف العقوبة، القرار مبالغ فيه. إيقاف 5 لاعبين لثلاث مباريات عدد كبير جدا، أتمنى أن تتقلص العقوبة إلى مباراة واحدة مع إبقاء الغرامات المالية".

وأتم المدير الرياضي لبيراميدز "رغم عصبيتي، لم أتجاوز أو أتلفظ ضد أحد، عصبيتي واردة مثل أي إنسان، وأعتذر عنها، هناك مواقف معينة، لا يمكن التحكم في أعصابك، بالطبع هذا خطأ، ولكنه وارد في كرة القدم. نحتاج تطبيق تقنية الفيديو وسط كم الأخطاء التي نراها".

وقررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف اللاعبين أحمد أيمن منصور ورجب بكار وعلي جبر وإسلام عيسى وعمر جابر ثلاث مباريات.

بالإضافة لتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

كذلك منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثلاث مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

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