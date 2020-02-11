الأهلي لـ في الجول: كاف حدد موعدا مبدئيا لمباراتي صن دوانز

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 20:50

كتب : أحمد الخولي

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كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي عن تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مبدئي لمباراتي الفريق الأحمر ضد ماميلودي صن داونز.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباريات تلك المرحلة في 28 و29 فبراير الجاري، و6 و7 مارس المقبلين.

وقال مرجان لـFilGoal.com: "على النظام الخاص بالكاف للأندية، تم تحديد الـ29 من شهر فبراير الجاري موعدا للقاء الذهاب في مصر و7 مارس للإياب في جنوب إفريقيا".

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وشدد مرجان "تلك المواعيد مبدئية وليست نهائية حتى الآن".

وأتم "حتى الآن لم نتلق إخطارا رسميا من كاف بموعد المباراتين، ولكن كما قلت عبر النظام الخاص بالاتحاد تم تحديد موعد المواجهتين بشكل مبدئي".

يأتي ذلك بعدما كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك بأن كاف حدد 28 فبراير و6 مارس موعدين لمباراتي الفريق الأبيض ضد الترجي في الدور ذاته في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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