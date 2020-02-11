الجونة يجدد عقد الشبراوي

وكان الشبراوي واحدا من لاعبي فريق الجونة الذي نجح في الصعود للدوري المصري الموسم الماضي.

محمود الشبراوي النادي : الجونة الجونة

يأتي ذلك بعد أسابيع من تجديد الجونة لتعاقد الثنائي أحمد مجدي وإسلام رشدي.

وانضم الشبراوي البالغ من العمر 23 عاما لصفوف الجونة في عام 2017 قادما من القناة.

وشارك الجناح الأيسر مع الجونة في 7 مباريات بالدوري المصري الموسم الحالي.

ويحتل الجونة المركز الـ12 في الدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 17 جولة من المسابقة.

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