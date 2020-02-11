مران الأهلي - تدريبات منفردة للشناوي.. جلسة بين صالح جمعة وعبد الحفيظ لمناقشة رحيله

أدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق.

وكان الأهلي قد فاز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري المصري.

وشارك لاعبو الفريق في التدريبات البدنية لمدة 30 دقيقة تحت إشراف توماس بينيكل مدرب الأحمال.

وعقد ريني فايلر المدير الفني محاضرة فنية قبل انطلاق المران الجماعي.

كما أدى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق تدريبات منفردة في صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

وعقد صالح جمعة جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمناقشة مسألة احترافه في الدوري الفنلندي.

وأدى أليو بادجي مهاجم الفريق تدريبات بدنية إضافية منفردة لمدة 20 دقيقة تحت إشراف مدرب الأحمال.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 42 نقطة من 14 مباراة خاضهم.

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