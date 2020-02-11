مصدر بـ وادي دجلة لـ في الجول: اجتماع مع مدرب جزائري الأربعاء لحسم خليفة جونياس

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 16:05

كتب : حامد وجدي

وادي دجلة - الزمالك

يجتمع مجلس إدارة وادي دجلة غدا الأربعاء مع الجزائري مصطفى الخروبي مدرب أكاديميات وادي دجلة في مصر للتفاوض حول خلافته للمدرب اليوناني تاكيس جونياس.

وتوجهت إدارة وادي دجلة بالشكر لتاكيس جونياس المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد.

وقال مصدر بنادي وادي دجلة لـ FilGoal.com: "هناك اجتماع بين مجلس الإدارة ومصطفى الخروبي غدا الساعة 11 صباحا للتفاوض".

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وأضاف "في حال الاتفاق بين الطرفين سيتم الإعلان رسميا عن توليه مسؤولية القيادة الفنية لوادي دجلة".

وتابع المصدر "هناك بعض الأعضاء بمجلس الإدارة يرغبون في إقامة الجلسة اليوم الثلاثاء لعدم تشتيت الفريق".

وأتم المصدر تصريحاته "إذا تم الاتفاق سيكون الخروبي مديرا فنيا للفريق ويعاونه يونس زردوك مدرب فريق 18 عاما بالنادي والمدرب العام لجزر القمر".

وعلم FilGoal.com أن المران الأول للفريق سيكون غدا الأربعاء في الرابعة عصرا.

وسبق للخروبي العمل كمدير فني لفريق ليرس البلجيكي ويعمل حاليا مدربا للفريق الثاني بدجلة.

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