الزمالك يصل الدوحة وسط استقبال جماهيري غفير

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 14:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم للزمالك إلى الدوحة استعدادا لخوض السوبر الإفريقي أمام الترجي وسط استقبال جماهيري غفير.

ويخوض الزمالك السوبر الإفريقي مساء الجمعة المقبل أمام الترجي في مدينة الدوحة القطرية.

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة صباح اليوم الثلاثاء ومكثت ترانزيت لمدة ساعة في مطار عمان بالأردن قبل وصولها للدوحة.

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ويرأس إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بعثة الزمالك ويرافقها هاني زادة وعلاء مقلد وحمادة أنور.

واستقبل عدد كبير من جماهير الزمالك البعثة أمام بوابات المطار لتحفيز اللاعبين قبل المباراة المنتظرة.

وهتفت الجماهير للاعبي الزمالك وطالبتهم بالفوز بلقب السوبر الإفريقي.

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