الزمالك يصل الدوحة وسط استقبال جماهيري غفير

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم للزمالك إلى الدوحة استعدادا لخوض السوبر الإفريقي أمام الترجي وسط استقبال جماهيري غفير.

ويخوض الزمالك السوبر الإفريقي مساء الجمعة المقبل أمام الترجي في مدينة الدوحة القطرية.

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة صباح اليوم الثلاثاء ومكثت ترانزيت لمدة ساعة في مطار عمان بالأردن قبل وصولها للدوحة.

ويرأس إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بعثة الزمالك ويرافقها هاني زادة وعلاء مقلد وحمادة أنور.









































واستقبل عدد كبير من جماهير الزمالك البعثة أمام بوابات المطار لتحفيز اللاعبين قبل المباراة المنتظرة.

وهتفت الجماهير للاعبي الزمالك وطالبتهم بالفوز بلقب السوبر الإفريقي.

طالع أيضا

تفاصيل رحلة الأهلي إلى الإمارات لخوض السوبر

مرتضى: الحكام أول عقبة في طريق الزمالك

ليفربول يرد على مطالب إعادة جيرارد

تعرف على قائمة الزمالك في السوبر الإفريقي

إيهاب جلال: كنت المرشح الأول لقيادة مصر

بيراميدز لا يمانع التفاوض مع الأهلي بشأن أحمد الشناوي