دجلة يوجه الشكر لـ جونياس ويعلن إنهاء التعاقد بشكل ودي

أعلن مجلس إدارة نادي وادي دجلة توجيه الشكر لمدربه اليوناني تاكيس جونياس، وإنهاء التعاقد بشكل ودي.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر: قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول، على جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة على أداء الفريق".

وأضاف "وقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودي، وإذ يعرب مجلس إدارة نادي وادي دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس في المرحلة القادمة".

صاحب الـ48 عاما تولى تدريب دجلة في يوليو 2018، وقاد الفريق في 54 مباراة فاز في 15 منهم، وتعادل مثلهم، وخسر 24 مباراة.

قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول علي جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة علي أداء الفريق.وقد أتفق الطرفان علي إنهاء التعاقد بشكل ودي، وإذ يعرب مجلس إدارة نادي وادي دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس في المرحلة القادمة pic.twitter.com/YiBzgL9dA8 — Wadi Degla FC (@wadideglafc) February 11, 2020

وأنهى جونياس الدوري في الموسم الماضي بالمركز العاشر.

وفي الموسم الجاري، يحتل دجلة المركز الـ17 بـ14 نقطة فقط.

وخسر دجلة آخر مبارتين في الدوري، أمام الجونة 1-0 والمصري 3-0.

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