نبيل معلول: مواجهة الزمالك ستظهر الصورة الحقيقية للترجي

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 18:56

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي الترجي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

قال نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس والترجي إن مواجهة الأخير للزمالك ستظهر الصورة الحقيقية للفريق الملقب بالدم والذهب.

ويلتقي الزمالك مع الترجي يوم الجمعة المقبلة في ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وقال نبيل معلول لموقع "فوت 24" التونسي اليوم الثلاثاء: "هذه المواجهة ستظهر الصورة الحقيقية للترجي".

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وأضاف "الترجي مهتم جدا بالفوز بتلك الكأس بعدما أخفق العام الماضي في الظفر به".

وأتم معلول "الترجي يأمل في تفادي سيناريو ما حدث الموسم الماضي أمام الرجاء وبناء عليه سيعمل الفريق على تجاوز المشاكل الدفاعية والتركيز على نقاط قوته".

ولم يتوج الترجي بكأس السوبر الإفريقي سوى مرة وحيدة كانت في عام 1995 وخسره ثلاث مرات أعوام 1999 و2012 و2019.

أما الزمالك فتوج به ثلاث مرات أعوام 1994 و1997 و2003 وخسره في 2001.

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