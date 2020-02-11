بعد تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.. تحديد موعد جديد لمباراة سيتي ووست هام

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 18:43

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعدا جديدا لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وتأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام والتي كان موعدها يوم الأحد الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي عن الموعد الجديد للمباراة يوم الجمعة 19 فبراير في تمام التاسعة والنصف مساء.

أخبار متعلقة
تقرير مغربي - الرجاء يفتقد قائده قبل لقاء الإسماعيلي في البطولة العربية ليفربول: فريقنا العلمي انتقى صلاح بعد تحليل أدائه مع روما ابنه: بيليه مكتئب ويشعر بإحراج كبير يجعله لا يترك المنزل بسبب عملية جراحية

كما وافق نادي مانشستر سيتي على استرداد أي شخص من الجماهير يريد إعادة تذكرة المباراة واسترداد قيمتها المالية.

على الجانب الآخر سيتحمل نادي وست هام يونايتد تكاليف سفر مشجعيه من لندن إلى مانشستر لحضور المباراة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، ويأتي وست هام في المركز الـ18 برصيد 24 نقطة.

طالع أيضا

هل يخلف أجنبي جونياس في قيادة دجلة؟

عبد الحفيظ يجتمع بصالح جمعة لمناقشة رحيل الأخير عن الأهلي

دجلة يقيل جونياس

10 مفاجآت سارة في الدور الأول من الدوري

استقبال جماهيري كبير للزمالك في الدوحة

فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وست هام
نرشح لكم
أخر الأخبار
سام مرسي يسجل هدفا جميلا في مباراته الـ150 مع ويجان 7 دقيقة | المحترفون
شوقي غريب: لم نتواصل مع محمد صلاح للمشاركة في الأولمبياد 50 دقيقة | حلم طوكيو 2020
اللجنة المنظمة للسوبر المصري: اتحاد الكرة رفض تبديل موعد اللقاء.. وأزمة الرعاة ستُحل 51 دقيقة | مصر
المهدي سليمان: نور الدين أشار إلى ركلة مرمى ثم فوجئت بلاعبي الأهلي ينفذون ركنية ساعة | الدوري المصري
ماذا يحدث إذا انتهت مباراة السوبر الإفريقي بالتعادل ساعة | إفريقيا
2 في 1.. مدرب مازيمبي يتولى مسؤولية منتخب الكونغو للمحليين ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا
قد ينال إعجابك