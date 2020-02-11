اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف لم يبلغنا بعد بمواعيد مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتلق من نظيره الإفريقي "كاف" مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـFilGoal.com:"الشركة الراعية لكاف هي التي تحدد مواعيد المباريات ولا نتدخل نحن في الأمر".

وأضاف "لم يبلغنا كاف بعد بمواعيد المباريات".

ويلعب الزمالك ضد ضيفه الترجي التونسي ويستضيف الأهلي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي نهاية الشهر الجاري.

وفي 6 أو 7 مارس يخوضان مباراتي الإياب في تونس وجنوب إفريقيا.

ويصطدم الأهلي والزمالك في الدوري في 24 فبراير، قبل أيام قليلة من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وقبل مباراة القمة في الدوري، يتواجه الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري في 20 فبراير بأبو ظبي.

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