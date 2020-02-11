اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف لم يبلغنا بعد بمواعيد مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 16:31

كتب : عاطف شادي

الأهلي - الزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتلق من نظيره الإفريقي "كاف" مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـFilGoal.com:"الشركة الراعية لكاف هي التي تحدد مواعيد المباريات ولا نتدخل نحن في الأمر".

وأضاف "لم يبلغنا كاف بعد بمواعيد المباريات".

أخبار متعلقة
رسميا - فيفا يعلن إنشاء صندوق دعم للاعبين الذين لا يحصلون على أجور من أنديتهم مصدر بـ وادي دجلة لـ في الجول: اجتماع مع مدرب جزائري الأربعاء لحسم خليفة جونياس ابنه: بيليه مكتئب ويشعر بإحراج كبير يجعله لا يترك المنزل بسبب عملية جراحية مران الأهلي - تدريبات منفردة للشناوي.. جلسة بين صالح جمعة وعبد الحفيظ لمناقشة رحيله

ويلعب الزمالك ضد ضيفه الترجي التونسي ويستضيف الأهلي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي نهاية الشهر الجاري.

وفي 6 أو 7 مارس يخوضان مباراتي الإياب في تونس وجنوب إفريقيا.

ويصطدم الأهلي والزمالك في الدوري في 24 فبراير، قبل أيام قليلة من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وقبل مباراة القمة في الدوري، يتواجه الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري في 20 فبراير بأبو ظبي.

طالع أيضا

هل يخلف أجنبي جونياس في قيادة دجلة؟

عبد الحفيظ يجتمع بصالح جمعة لمناقشة رحيل الأخير عن الأهلي

دجلة يقيل جونياس

10 مفاجآت سارة في الدور الأول من الدوري

استقبال جماهيري كبير للزمالك في الدوحة

فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري يفقد حارسه أمام الأهلي والمقاولون ونهضة بركان دقيقة | مصر
اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف لم يبلغنا بعد بمواعيد مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا 24 دقيقة | إفريقيا
مصدر بـ وادي دجلة لـ في الجول: اجتماع مع مدرب جزائري الأربعاء لحسم خليفة جونياس 50 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - فيفا يعلن إنشاء صندوق دعم للاعبين الذين لا يحصلون على أجور من أنديتهم ساعة | أوروبا
ابنه: بيليه مكتئب ويشعر بإحراج كبير يجعله لا يترك المنزل بسبب عملية جراحية ساعة | أوروبا
مران الأهلي - تدريبات منفردة للشناوي.. جلسة بين صالح جمعة وعبد الحفيظ لمناقشة رحيله ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا
قد ينال إعجابك